台灣新AI超級電腦Nano5 仁寶日月光等台廠採用算力

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（中央社記者張璦台北24日電）國科會轄下國研院國網中心今天舉辦發表會，展現新一代國家AI超級電腦Nano 5高效運算資源，驅動半導體產業創新與升級的成果，仁寶電腦、日月光、陽明交大、成大等產學單位亦參與分享。

晶創25（Nano 5）為新一代加速器叢集式超級電腦，是台灣發展AI及高效能運算的關鍵基礎設施，採用NVIDIA H100 GPU，可大幅提升人工智慧模型訓練與科學模擬的運算效率。

為強化晶片與AI雙軌布局，並展現晶創主機Nano 5在推動半導體技術創新與產業升級上的多元研發應用成果，由國科會指導、國家實驗研究院國家高速網路與計算中心主辦的「新一代國家AI超級電腦－晶創主機Nano 5驅動半導體產業創新與升級成果發表會」，今天在台南沙崙國科會資安暨智慧科技研發大樓登場。

國研院國網中心透過新聞稿指出，這次成果發表會公布「晶創主機Nano 5徵案計畫」的重要成果，充分展示國研院國網中心建置的新一代加速器叢集式超級電腦，如何透過高效能運算技術，有效助攻台灣半導體產業創新與升級，為「晶創台灣方案」提供強大的動能。

國科會主委吳誠文致詞時表示，面對全球科技競爭的新挑戰，政府持續投入資源建構世界級的研發基礎設施，國科會也將持續推動以晶片為基礎、AI為加速器的科技政策，打造台灣成為晶片與AI共構的創新島嶼，展現Team Taiwan在全球科技舞台上的關鍵力量。

國研院院長蔡宏營指出，透過晶創主機Nano 5的高效能運算資源，看見AI與高效能運算正加速晶片設計與製程創新，形成技術研發與算力應用的正向循環，國研院將持續打造開放共享的創新平台，強化產學研協作，推動半導體產業升級，為台灣科技創新注入強大動能。

國研院國網中心主任張朝亮則說，晶創主機Nano 5的啟用，是「晶創台灣方案」強化研發基礎設施的起點，國網中心未來4年將持續擴建高效能運算主機。透過半導體產業創新與升級徵案計畫，今天15組成果涵蓋設計、製造、封測與檢測，展現研發效率、設計品質與能效的全面提升，進一步強化南部半導體聚落的創新動能。

此外，國研院國網中心表示，成果發表會邀請新思科技（Synopsys）、鴻海研究院半導體研究所、熵碼科技進行專題演講，聚焦晶片設計、製造創新與系統安全3大主軸。

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國研院國網中心指出，今天15家產學研機構參與成果分享並設置展示攤位，包括仁寶電腦（與陽明交大合作）、日月光半導體、台郡科技（與成功大學合作）、安國國際（與陽明交大合作）、百威雷、杰倫智能、金兆葳（與UnieAI合作）、阿比特電子、振生半導體、智聯服務（與UnieAI合作）、陽明交通大學、瑞德感知、群聯電子、臻至科技等。

國研院國網中心表示，領域涵蓋電路設計優化、低功耗晶片、邊緣安全AI晶片、終端推論晶片、半導體光罩優化、生成式AI導入半導體場域等多元創新應用領域，展現善用國研院國網中心高效運算資源所打造的豐碩研發成果。（編輯：張均懋）1140624