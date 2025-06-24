同夥誤觸警報器演變群毆 男涉殺人未遂判5年10月

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）高雄劉姓男子等人歡唱離場時，同行友人誤觸車輛警報器致警示聲大作，嚇到薛姓男子人馬演變成群毆。劉男過程中持刀刺薛男4刀致重傷，高雄地院依殺人未遂判刑5年10月。

高雄地方法院審理時，動手的劉男等人坦承犯行，法官審酌劉男與薛男素不相識，僅因細故持刀攻擊，考量迄今劉男未和解取得原諒，據此依殺人未遂等罪判處有期徒刑5年10個月；同夥3名友人則因已賠錢和解，依傷害罪判處5個月至6個月不等刑期，可易科罰金，可上訴。

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判決指出，劉男與6名友人民國112年12月1日晚間11時許前往高雄一間KTV唱歌，直至隔天凌晨2時許聚會結束離去時，因一行人中潘姓女子在門口誤觸車輛警報器，造成警示聲大作。恰好在場的薛姓男子與6名友人在門口台階嘻笑，雙方人馬從誤會口角演變成肢體衝突。

過程中，薛男因遭攻擊身體和頭部出手還擊，劉男見狀便拿出隨身攜帶的扣環刀，朝薛男腹部刺入4次，造成當場腸子外露，幸經送醫急救撿回一命。（編輯：李錫璋）1140624