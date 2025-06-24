加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
以色列伊朗清晨最後一波互轟後停火 12天衝突落幕
首頁 / 社會

苗市7旬婦騎車橫越馬路挨撞 左腳一度遭夾受困

2025/6/24 14:27（6/24 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
苗栗市78歲李姓老婦24日騎車行經中華路段，從外線左轉橫越車道時，與後方直行的自小客車碰撞，婦人腳踝一度被夾困，消防隊獲報到場協助老婦脫困。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年6月24日
苗栗市78歲李姓老婦24日騎車行經中華路段，從外線左轉橫越車道時，與後方直行的自小客車碰撞，婦人腳踝一度被夾困，消防隊獲報到場協助老婦脫困。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年6月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗市78歲李姓老婦今天騎車行經中華路段，從外線左轉橫越車道時，與後方直行的自小客車碰撞，人車倒地後，婦人腳踝一度被夾困，消防隊獲報到場協助脫困疑似骨折送醫救治。

苗栗縣消防局指出，上午9時30分許接獲車禍救護通報，救護人員到場發現1名女性騎士傷者因汽機車事故倒地不起，左腳踝夾困於機車及汽車左前輪保桿內，意識清楚，檢視頭部擦傷腫脹、左腿疑似骨折，經協助脫困後由救護車送往大千醫院治療。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

苗栗縣警察局苗栗分局調閱路口監視器畫面，發現李姓婦人（78歲）騎乘普重機車由苗栗市中華路北往南行駛，至中華路121號前欲左轉時橫越道路，與後方同向直行由李男（58歲）駕駛的自小客車發生碰撞。

警方表示，雙方駕駛均無飲酒情形，詳細事故原因仍須調查釐清；此外，提醒用路人，駕駛車輛務必隨時注意車前狀況，轉彎務必注意視線死角、保持安全距離，並確實遵守交通規則，確保自己與他人生命財產安全。（編輯：李淑華）1140624

#大千醫院
#中華路
#車禍
#苗栗市
#苗栗縣消防局
#苗栗縣警察局
#消防隊
#警察局
#消防局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：