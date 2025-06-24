苗市7旬婦騎車橫越馬路挨撞 左腳一度遭夾受困

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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗市78歲李姓老婦今天騎車行經中華路段，從外線左轉橫越車道時，與後方直行的自小客車碰撞，人車倒地後，婦人腳踝一度被夾困，消防隊獲報到場協助脫困疑似骨折送醫救治。

苗栗縣消防局指出，上午9時30分許接獲車禍救護通報，救護人員到場發現1名女性騎士傷者因汽機車事故倒地不起，左腳踝夾困於機車及汽車左前輪保桿內，意識清楚，檢視頭部擦傷腫脹、左腿疑似骨折，經協助脫困後由救護車送往大千醫院治療。

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苗栗縣警察局苗栗分局調閱路口監視器畫面，發現李姓婦人（78歲）騎乘普重機車由苗栗市中華路北往南行駛，至中華路121號前欲左轉時橫越道路，與後方同向直行由李男（58歲）駕駛的自小客車發生碰撞。

警方表示，雙方駕駛均無飲酒情形，詳細事故原因仍須調查釐清；此外，提醒用路人，駕駛車輛務必隨時注意車前狀況，轉彎務必注意視線死角、保持安全距離，並確實遵守交通規則，確保自己與他人生命財產安全。（編輯：李淑華）1140624