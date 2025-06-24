北市音圖中心工程預算增43億餘元 議會初審過關

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（中央社記者劉建邦台北24日電）前市府規劃AIT舊址改建為音樂與圖書中心，因工程流標多次引關注，文化局追加預算43.3億元，今天提案送議會委員會審議通過，將送大會討論，若順利估明年1月開工、2030年底驗收。

台北市政府自2016年規劃在美國在台協會（AIT）舊址打造北市音樂與圖書中心，盼打造旗艦型公共圖書總館，但工程招標案後續流標多次，引發外界關注。

台北市議會教育委員會今天審查市府提案，包含台北市立圖書館新總館與台北音樂廳新建工程（北市音圖中心）案。依資料，此案去年4月通過細部設計，期間2次工程招標流標，11月、今年2月曾開2次經費流標檢討會議。

報告提到，提高總預算包含受營建物價指數上漲、缺工缺料等因素，經多次透過專案管理廠商與工程廠商討論，此案原審定總預算新台幣71.6億元，新增43.3億元，修正後總預算達114.9億元。

文化局長蔡詩萍報告，台北市目前欠缺中型音樂廳，如台北市立交響樂團與台北市立國樂團使用練習場地太老舊，「2樂團都希望有自己的家」，此案完工後將有正式練習場地。

他說，預算增加43.3億元，有議員曾質詢為何要等市長蔣萬安上任後才解決，市長態度就是解決問題，後續找文化局等3局處開會，曾提出場館改為1座，因考量須重走流程等放棄，若順利通過，蔣認為此案可能要等到第2任卸任後才可能完工，但仍堅持要盡快完成。

蔡詩萍指出，藝文界對此案也非常期待，如流行文化的大眾音樂展演廳包含大巨蛋、小巨蛋、北流，但古典音樂卻缺少中型場館，此案完工後，將可發展北市古典音樂場域。

國民黨北市議員闕枚莎質詢說支持此案，但認為市府編列增預算，應要更精準，以免後續又要增預算還需向議會說明。水利處官員答詢市府很重視此案，先前已先詢問廠商了解價格等需求，並委託專案公司管理，有信心可標出此案。

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蔡詩萍補充，其他議員曾擔憂預算不足，此案是由副市長李四川督導，副市長提出與議員同質疑，因先前已訪問廠商，有把握此案可順利脫標。

民進黨台北市議員趙怡翔要求應把過去造成流標因素帶入文化局編列此案大事記。議會教育委員會討論後通過，預定25日進議會大會討論，若順利通過，依文化局提供報告，今年11月進行施工前準備、明年1月開工，2030年6月竣工、同年底驗收。（編輯：張銘坤）1140624