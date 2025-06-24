新店瑠公圳老宅拆除案 新北：依法辦理文資審議程序

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（中央社記者高華謙、王鴻國台北24日電）新北市新店瑠公圳蔡金木老宅案纏訟多年，屋主賴碧珍與立委陳培瑜今天說，在提供老宅當作罷免連署站後，法院通知6月26日執行強制拆除，質疑在政治敏感時刻被突襲拆屋，是遭到報復。

新北市文化局表示，蔡宅未具備登錄文化資產法定標準，23日改申請指定古蹟及登錄歷史建築、紀念建築，將依法辦理文資審議程序。

反共護台志工聯盟今天召開「侯侯報私仇？罷免連署站遭突襲拆遷」記者會，包括民進黨立委陳培瑜、屋主賴碧珍、罷免團體代表琪琪、政治工作者周立軒出席。

賴碧珍說，她們家是日治時期就存在的老房子，起初也與水利會達成讓他們就地安家立命的共識，甚至時任台北縣長周錫瑋還一度想幫瑠公圳恢復以往風華，沒想到民國100年有建商跟著國民黨立委發函給新北市政府說要開發土地，隔年土地馬上被切割，她們住宅這塊土地就被賣掉、還被告上法院，直到現在都還在訴訟程序，也因為新北市府不作為、配合財團開發，使開發價值凌駕於文化資產與民眾權利。

針對本案時序，賴碧珍表示，官司纏訟多年，她今年6月4日突然收到法院民事執行處通知，指6月26日將拆除老宅；新北市府6月12日發函法院指瑠公圳此處沒有文資價值；她們在6月17日上午舉行記者會，呼籲法院暫緩拆除，沒想到當天下午又收到通知指拆除時間將提前3小時到清晨6時許；且文化局才排定在7月進行文化景觀的會勘，若屋子遭拆除，此會勘也沒有意義。

賴碧珍質疑，她在罷免第一階段就提供住宅當作罷免連署站點後，突然遭法院提前執行強制拆除；但明明文化資產審議、憲法與行政訴訟都還在進行，她也不知道提供連署站會這麼嚴重，導致家園要被迫遷，希望法院能暫緩執行。

新北市文化局今天發布新聞稿指出，近日有關新店瑠公圳蔡金木宅拆除案，部分說法與事實不符。蔡宅建於瑠公圳公有土地上，該地後續由農田水利會出售予民間建商，因而產生土地返還及建物拆除民事糾紛，法院執行處於近日發出執行通知。

對於蔡宅提出相關文資保存申請，文化局表示，自接獲「瑠公圳新店圳頭水岸地景」文化資產保存提報起，即依「文化資產保存法」規定踐行法定審查程序，邀集文資審議委員、提報人及相關單位辦理現地會勘，並依據「文化景觀登錄及廢止審查辦法」相關基準進行審議。

文化局表示，經充分審查與討論後，文資審議委員認為本案尚未具備登錄文化資產法定標準，故決議不予列冊追蹤。

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文化局表示，蔡宅案於6月23日提出建物稅籍證明，改以建物所有權人身分申請指定古蹟及登錄歷史建築、紀念建築。文化局將依法辦理後續現勘與審議程序，並依「文資法」相關規定審慎評估是否具文化資產價值。

文化局重申，文資審議均秉持專業、公正、依法原則進行，不涉及任何政治操作與目的，文化局將持續秉持文化資產保存立場，依法審慎處理後續相關申請程序。（編輯：林興盟）1140624