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小馬亞太青棒賽 台灣隊輕取菲律賓迎2連勝

2025/6/24 14:52（6/24 15:06 更新）
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2025年小馬聯盟帕馬級亞太區青棒錦標賽24日在馬尼拉進行第2天賽事，由新北市穀保家商青棒隊代表出征的台灣隊，以12比0輕取菲律賓丹轆市隊，雙方選手賽後合影。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年6月24日
2025年小馬聯盟帕馬級亞太區青棒錦標賽24日在馬尼拉進行第2天賽事，由新北市穀保家商青棒隊代表出征的台灣隊，以12比0輕取菲律賓丹轆市隊，雙方選手賽後合影。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年6月24日
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（中央社記者林行健馬尼拉24日專電）2025年小馬聯盟帕馬級亞太區青棒錦標賽今天在馬尼拉進行第2天賽事，由新北市穀保家商青棒隊代表出征的台灣隊，以12比0輕取菲律賓丹轆市隊，取得2連勝。

比賽於今天上午10時在馬尼拉黎薩紀念棒球場舉行，台灣隊首局即取下5分，第2局獲3分，第5局再斬獲4分提早終結比賽，而丹轆市隊（Tarlac）全場僅3人上壘。

即將參加中華職棒新人球員選拔會的崔聖允，今天擊出1支場內全壘打，中職選秀熱門球員劉承佑、古定玄各擊出2支安打，許子彥、葉弘仁、陳宸杰各有1支安打。

投手方面，羅于晏先發主投兩局，三振對方5名打者，菲方主辦單位人員對他印象深刻，經過台灣隊球員休息區時，還特別詢問球速；楊峻翔和王銘賢也分別2次3振對方打者。

菲律賓台灣同鄉會副秘書長林聖文代表同鄉會，到場為台灣隊加油。

台灣隊總教練楊孝承向中央社表示，今天對手基本功明顯較佳，包括投手速度和準度，台灣隊在第3和第4局運氣稍差，擊出的球剛好都進到對方的手套，但整體來說擊球點都還不錯。

崔聖允說，今天的對手比昨天強，不能掉以輕心，所以謹慎應對，揮棒紮實擊中全力搶壘，成功一口氣奔回本壘。

雖然已曾多次出國比賽，但這是崔聖允第一次來到馬尼拉，他認為這座城市頗為發達，飲食也能習慣，只是天氣較為悶熱。

帕馬級（17-18歲組）今年有新北市、菲律賓麥杜姆鎮（Maitum）、菲律賓丹轆市3隊參賽。

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台灣隊由穀保家商青棒隊組成，昨天先以21比0大敗麥杜姆鎮隊，明天將2度迎戰麥杜姆鎮隊。

視比賽結果而定，2025年小馬聯盟帕馬級亞太區青棒錦標賽將於25日或26日閉幕，一般預測台灣隊將可捧回冠軍獎盃，前往美國德州參加小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽。（編輯：韋樞）1140624

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2025年小馬聯盟帕馬級亞太區青棒錦標賽24日在馬尼拉進行第2天賽事，台灣隊以12比0輕取菲律賓丹轆市隊，賽後雙方選手握手。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年6月24日
2025年小馬聯盟帕馬級亞太區青棒錦標賽24日在馬尼拉進行第2天賽事，台灣隊以12比0輕取菲律賓丹轆市隊，賽後雙方選手握手。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年6月24日
2025年小馬聯盟帕馬級亞太區青棒錦標賽24日在馬尼拉進行第2天賽事，台灣隊派出羅于晏擔任先發投手，主投2局三振對方5名打者。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年6月24日
2025年小馬聯盟帕馬級亞太區青棒錦標賽24日在馬尼拉進行第2天賽事，台灣隊派出羅于晏擔任先發投手，主投2局三振對方5名打者。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年6月24日
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