達擎攜手漢堡城市快捷 秀顯示技術全新概念列車

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（中央社記者潘智義台北24日電）友達旗下專精垂直場域顯示解決方案的子公司達擎與德國鐵路公司旗下子公司漢堡城市快捷（S-Bahn Hamburg）合作，於2025年國際公共交通聯會（UITP）全球運輸高峰會，展示採用達擎獨家HiRaso顯示技術的全新概念列車。

友達說明，此概念車運用膽固醇液晶顯示器（ChLCD）獨特的反射式與雙穩態特性，達到顯示資訊零耗能、落實環保節能訴求，可滿足乘客溝通和運營效率，更助力德國鐵路（Deutsche Bahn AG，DB）的綠色運輸轉型進程，打造智慧永續共存的凈零城市藍圖。

友達解釋，此概念列車導入達擎28.5吋HiRaso Panel PC，整合節能顯示器與強大運算能力的工業級嵌入式解決方案，無論是乘客資訊顯示或自行車、行李放置特區顯示系統應用，都能呈現清晰與動態變換的指引，提升資訊傳遞的可靠性，並創造更流暢的乘坐體驗。

有別於傳統顯示器，達擎HiRaso顯示技術是一種創新的電子紙解決方案，採用膽固醇液晶獨特的雙穩態特性及反射環境光線的方式，發揮最佳能源運用效率，僅在更換顯示畫面時才消耗電力，在持續靜止的畫面顯示上則為零耗電，與傳統液晶顯示技術相比大幅節省90%能耗。

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另外，HiRaso Panel PC具備攝氏-30度至85度間寬溫的使用優勢，在嚴苛環境下仍可提供可靠的顯示效能。通過IEC-61373抗衝擊及振動測試驗證，符合嚴苛的軌道交通安全標準，確保在振動頻繁、高溫長時間運作的運輸環境中，仍能穩定呈現畫質與色彩，並支持更長的使用壽命，實現乘客資訊傳遞的可靠與耐用性。

歐洲最大鐵路營運商德國鐵路致力響應歐盟氣候變遷政策，如何提升能源效率、減少碳排放，開發更安全、便捷且永續的移動載具，也為德國鐵路綠色轉型戰略方向之一。達擎提供高可靠性與品質的交通顯示解決方案，推進德國鐵路在未來概念列車的低碳轉型創新突破，因應未來交通應用電動化、智慧化及自駕化趨勢。（編輯：張良知）1140624