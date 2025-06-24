世界經濟論壇主席：全球面臨數十年來最複雜局勢

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（中央社天津24日綜合外電報導）世界經濟論壇（World Economic Forum）主席布倫德今天告訴法新社，全球面臨數十年來「最複雜」的地緣政治局勢，並警告這波動盪正在「衝擊全球成長」。

世界經濟論壇正在中國北部天津市舉行多邊論壇，主席兼執行長布倫德（Borge Brende）在會議開始前說：「這是數十年來我們所見過最複雜的地緣政治與地緣經濟背景。」

他警告：「如果我們無法再度提振經濟成長，不幸的是，未來10年將面臨較低的成長率。」

世界經濟論壇會議本週在天津市登場，包括新加坡總理黃循財等官員都將出席。世界經濟論壇又稱為「夏季達沃斯論壇」（Summer Davos）。

會議召開前，美國剛介入伊朗與以色列的衝突；美國總統川普（Donald Trump）數月前發動的關稅戰，也一直衝擊全球經濟。

布倫德向法新社表示，現在要預測川普嚴厲的關稅將造成什麼衝擊還為時過早。

他說：「由於談判仍在進行中，要判斷這些關稅將帶來什麼結果，目前仍言之過早。」

他指出：「我認為目前尚無定論，但我們過去所見的傳統全球化，現在已變成另一種不同的體系。」

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「這是新的篇章…尤其是因為貿易曾是成長的引擎。」

布倫德也警告，日益升高的衝突可能會對全球成長造成「非常負面的衝擊」。（譯者：張曉雯/核稿：洪培英）1140624