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台南芒果產季到 市府推安心標章避免消費爭議

2025/6/24 15:41（6/24 15:51 更新）
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台南市農業局推動「安心標章」制度，呼籲消費者前往玉井果菜市場選購芒果時，認明貼有標章的攤位或果品。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月24日
台南市農業局推動「安心標章」制度，呼籲消費者前往玉井果菜市場選購芒果時，認明貼有標章的攤位或果品。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月24日
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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南山區栽種的芒果進入盛產期，市府農業局推動「安心標章」制度，呼籲消費者前往玉井果菜市場選購芒果時，認明貼有標章的攤位或果品，避免品質不佳芒果流入市面。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，日前有媒體報導玉井果菜市場部分攤商疑似販售品質不佳水果，市府呼籲消費者到玉井果菜市場選購芒果時，認明具備「安心標章」的攤位或果品，明天起將全面加強市場查核，從主動查核、標章輔導、保存說明等方面著手。

農業局指出，已通知玉井果菜市場管理單位，將針對市場內果農及攤商所販售商品進行持續性抽查與監督，確保所有上市芒果皆符合品質標準，杜絕劣質果品流入市面。

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農業局指出，貼有「安心標章」的攤位或果品，不僅代表優質果品保證，更重要的是，若消費者不幸發生消費爭議，這個標章將成為追討貨款或辦理退換貨重要依據，農業局也會輔導農友取得標章。

農業局指出，另一方面要求玉井果菜市場內所有攤商，於販售芒果時應詳細說明各品種芒果的妥善保存方法，消費者在購買時不妨多加詢問，避免因保存不當而引發消費爭議。（編輯：李淑華）1140624

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