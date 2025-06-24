遭疑與崇越高層見面涉利益衝突 郭智輝：不是事實

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（中央社記者劉千綾台北24日電）國民黨台北市議員張斯綱質疑經濟部長郭智輝與崇越高層見面，可能涉及利益衝突問題。郭智輝今天回應，這是私人交情，崇越副董事長賴杉桂曾在經濟部服務，因此他接任經濟部部長之後，向賴杉桂請教經濟部的事宜，外界質疑利益衝突一事，「不是事實，不要隨便亂傳」。

張斯綱昨天在臉書發文表示，郭智輝近期與賴杉桂在崇越集團旗下餐廳密會，是否有利益衝突問題。

郭智輝今天出席「中華民國全國中小企業總會第15屆第4次會員大會暨第17屆國家磐石關懷獎章贈獎典禮」，他會前受訪表示，這是私人交情，是與以前的同事吃飯。

郭智輝強調，賴杉桂過去擔任經濟部中小企業處處長，非常了解經濟部，他是向賴杉桂請教經濟部事宜，「就這麼簡單」。

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他強調，「考慮太多代表想得太多，不是事實，不要隨便亂傳。」

媒體追問中東情勢升溫，是否造成原油價格上漲。郭智輝回應，目前中東局勢略有緩和，請外界了解，油價應該不會上漲。（編輯：潘羿菁）1140624