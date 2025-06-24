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沈伯洋控造謠將提告求償 傅崐萁：歡迎上法院釐清

2025/6/24 15:40（6/24 15:46 更新）
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民進黨立委沈伯洋（右）24日上午在立法院舉行記者會，表示將正式向國民黨立法院黨團總召傅崐萁提告。中央社記者吳家昇攝 114年6月24日
民進黨立委沈伯洋（右）24日上午在立法院舉行記者會，表示將正式向國民黨立法院黨團總召傅崐萁提告。中央社記者吳家昇攝 114年6月24日
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（中央社記者林敬殷、劉冠廷台北24日電）民進黨立委沈伯洋今天宣布，本週將對國民黨立法院黨團總召傅崐萁提告，針對傅崐萁指控他收受國外資金、在台美兩地擁多筆房產，更罵他人渣、間諜等言論，將提出民事訴訟並求償新台幣100萬元，勝訴賠償全數給花蓮做公益。

傅崐萁辦公室發出新聞稿回應表示，熱烈歡迎沈伯洋提告，並列舉多項問題反問，「沈伯洋這幾年拿國外多少錢？目的是什麼？秘密任務是什麼？台灣2300萬人，為何只有他的台灣民主實驗室及黑熊學院拿到補助？潛伏在台灣要幫外國完成什麼任務？」以及「沈伯洋家族在大陸賺多少錢？有無違法洗產地？有多少見不得光的違法情事？有無逃漏稅及違反兩岸相關法規？」歡迎沈伯洋在法院交代清楚。

沈伯洋今天在律師黃帝穎陪同下在立法院舉行記者會，他表示，傅崐萁多次造謠，希望傅崐萁對他的造謠行為負起法律責任。

沈伯洋一一列舉傅崐萁對他的多項指控，包括在立院議場外面說他收受4800億元，說他是美國間諜，傅崐萁還在花蓮演講稱他有美國、台灣房子，但他一棟都沒有，到現在還在等傅崐萁給他鑰匙。此外，他日前質疑傅崐萁把中央給花蓮的錢花到哪裡去，傅崐萁罵他「人渣」、「間諜」。

沈伯洋說，不管是誹謗、侮辱，都是侵害名譽的行為，他將提出民事訴訟，希望能獲得民事賠償，因為傅崐萁長期卡住花蓮的建設，希望勝訴賠償全數給花蓮做公益，算是幫傅崐萁積點陰德，預計求償100萬元。

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沈伯洋表示，傅崐萁除了法律責任，也應負起政治責任。從去年起，傅崐萁做了很多毀憲亂政事情，包括硬推中配六改四、毀掉憲法法庭、亂推財政收支劃分法修正案癱瘓財政等，這也是人民發起大罷免，花蓮人民勇敢站出來希望傅崐萁下台的重要原因。

黃帝穎表示，傅崐萁對沈伯洋的抹黑、造謠，將採取民、刑並進的策略，繼上週提出刑事，本週將是民事訴訟，傅崐萁指控的內容，都必須在法庭內交代資料來源，包括是否來自中共。（編輯：林興盟）1140624

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