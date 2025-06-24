美最高法院開綠燈 川普政府暫可將移民遣送第3國

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國最高法院今天在意見分歧的情況下，為總統川普政府恢復將無證移民遣送到第3國鋪路。

法新社報導，保守派大法官占多數的最高法院發布一項未署名的命令，以回應司法部緊急聲請，要求解除下級法院對所謂第3國遣送行動的暫緩執行令。

最高法院未解釋為何做此裁決，有3位自由派大法官持不同意見。

原案對第3國遣送行動提出異議，現在將由上訴法院審理，但最高法院的這項裁決允許川普政府目前暫時繼續遣送。

聯邦地區法院法官墨菲（Brian Murphy）曾在今年4月下令第3國遣送行動暫停，稱移民未獲得「有意義的機會」來對他們遭受的驅逐行動提出異議，並說他們應至少有15天可提出異議，並提供證據證明他們被驅逐後是否可能面臨酷刑或死亡風險。

原案涉及8名男子的遣送行動，包括2名緬甸人、2名古巴人、1名越南人、1名寮國人、1名墨西哥人和1名南蘇丹人，美國有關當局稱他們是遭定罪的暴力罪犯。

墨菲下令時，他們正被載到飽受戰爭蹂躪的貧窮國家南蘇丹，之後一直被關押在吉布地（Djibouti）的美國軍事基地。

川普政府曾辯護說，第3國遣返行動有其必要，因為一些被驅逐對象的祖國往往拒絕接受他們。

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撰寫不同意見書的大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor）指控川普政府「公然違法」，「讓成千上萬人暴露於酷刑或死亡的風險」。

美國國土安全部則表示樂見最高法院的裁決，稱這是「美國人民安全與保障的一項勝利」。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1140624