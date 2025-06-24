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ESPN：NBA塞爾蒂克將交易哈勒戴換來拓荒者塞門斯

2025/6/24 15:04
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（中央社波士頓23日綜合外電報導）體育頻道ESPN今晚引述消息人士報導，美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克將把哈勒戴（Jrue Holiday）交易至波特蘭拓荒者，換取塞門斯（Anfernee Simons）及兩個第2輪選秀權。

拓荒者動作積極試圖重新取得哈勒戴，這名後衛在2023年的里拉德（Damian Lillard）交易中被公鹿送往拓荒者，之後又被拓荒者交易至塞爾蒂克，拓荒者則取得2個首輪選秀權。

這次交易預計將揭開塞爾蒂克活絡的休賽期序幕。塞爾蒂克在季後賽第2輪因當家球星塔特姆（Jayson Tatum）的右腳阿基里斯腱撕裂，目前正在重組球隊陣容。

消息人士表示，塞爾蒂克持續就名單上多名關鍵球員進行交易談判。

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哈勒戴曾入選NBA最佳防守陣容，在他邁入NBA第17個賽季之際，將為年輕的拓荒者核心陣容帶來冠軍經驗，還將幫助拓荒者提升防守能力。

塞爾蒂克換得塞門斯，這位26歲得分後衛擅長遠距離投籃。過去3個賽季，他場均出手近9次三分球，這對塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）的三分球攻勢是一項有價值的技能。（譯者；徐睿承/核稿：嚴思祺）1140624

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