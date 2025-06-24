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台南數位鑑識實驗室獲認證 提升警方科技偵查量能

2025/6/24 14:56（6/24 15:41 更新）
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台南市警察局「數位鑑識實驗室」通過全國認證基金會ISO/IEC 17025認證，24日舉行授證典禮，由台南市政府副秘書長殷世熙（中）主持。（台南市警局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月24日
台南市警察局「數位鑑識實驗室」通過全國認證基金會ISO/IEC 17025認證，24日舉行授證典禮，由台南市政府副秘書長殷世熙（中）主持。（台南市警局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月24日
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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市警察局「數位鑑識實驗室」通過全國認證基金會ISO/IEC 17025認證，今天舉行授證典禮，除透過標準化程序確保數位證物具備證據能力，並有助提升科技偵查工作量能。

授證典禮於台南市警察局刑事警察大隊舉行，由台南市政府副秘書長殷世熙主持，全國認證基金會副執行長石兆平授予證書，台南地方法院、台南地檢署、法務部調查局台南市調查處等單位派代表出席觀禮。

殷世熙致詞表示，市府以實際行動支持警察局提升科技偵查量能，114年度已再核定推動「115年至117年精進警察科技偵查設備及人才培訓賡續計畫」中程計畫，購置、維護各項數位鑑識及科技偵查軟、硬體設備，使警察可透過資訊力量，更快找出正確辦案方向。

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台南市刑大提供資料指出，科技日新月異，數位證據已成為法庭攻防焦點，台南市警局自民國112年推動「113至115年推動數位鑑識實驗室認證暨科偵人才培訓計畫」中程計畫，在中央提升科技偵查政策方針指導下，推動「數位鑑識實驗室」建置並導入ISO 17025實驗室認證標準。

台南市刑大指出，數位鑑識實驗室於4月通過全國認證基金會認證，成為南台灣首間通過ISO/IEC 17025認證的數位鑑識實驗室，可審驗數位鑑識流程正確性，透過精良設備、標準化程序及建構數位證據監管鏈，確保證物具備證據能力，並可協助持續培養數位鑑識人員，提升科技偵查工作量能。（編輯：張雅淨）1140624

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台南市警察局「數位鑑識實驗室」通過全國認證基金會ISO/IEC 17025認證，24日舉行授證典禮，現場陳列多項相關設備。（台南市警局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月24日
台南市警察局「數位鑑識實驗室」通過全國認證基金會ISO/IEC 17025認證，24日舉行授證典禮，現場陳列多項相關設備。（台南市警局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月24日
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