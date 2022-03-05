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教召新制
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教召新制1/15

最硬教召廟宇前編成 彰顯處處戰場、時時訓練目標

2022/3/5 18:50（3/5 20:43 更新）
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首梯為期14天的新制教育召集受召人員5日在桃園山腳國小報到完成，事後便在周遭廟埕廣場舉行編成典禮。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 111年3月5日
首梯為期14天的新制教育召集受召人員5日在桃園山腳國小報到完成，事後便在周遭廟埕廣場舉行編成典禮。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 111年3月5日
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（中央社記者游凱翔桃園5日電）首梯新制教召受召人員今天在桃園山腳國小完成報到後，隨即搭乘中型戰術輪車前往各宿營地；從軍方發布照片可見，換裝草綠迷彩軍服召員在一處廟宇前列隊，由連長宣布編成命令，正式展開為期14天的教召訓練。

為強化後備戰力，國防部推動14天教育召集新制，首梯受召人員上午於桃園蘆竹的山腳國小完成報到並領取裝備，將以防守林口海灘為訓練目標。

軍事新聞通訊社下午報導，受召人員上午完成報到後，隨即搭乘中型戰術輪車前往各宿營地；206旅步3營編成典禮選在民間廟埕廣場舉行，由連長宣布編成命令，為期14天的新制教召訓練正式展開。

步三營長張中校表示，此次教育召集訓練貫徹「就地動員，就地作戰」原則，於該營守備地展開以「保家、保鄉、保產」為目標，選員均以戶籍地後備官兵為主，秉持「自己國家自己救」的全民國防精神，實施5階段教召訓練。

陸軍第六軍團指出，206旅為今年第一個驗證單位，依國防部「處處皆戰場、時時都訓練」指導，全程採「就地動員、就地編成、就地訓練、就地守備」方式，結合作戰需求及戰術位置執行召訓任務，全面驗證後備部隊基幹編組、召訓能量、訓練整備、生活設施與裝備儲存等要項，以建立未來接訓常數，當作後續政策研修及部隊訓練執行參據。（編輯：林克倫）1110305

首梯為期14天的新制教育召集受召人員5日在桃園山腳國小報到完成，事後便在周遭廟埕廣場舉行編成典禮。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 111年3月5日
首梯為期14天的新制教育召集受召人員5日在桃園山腳國小報到完成，事後便在周遭廟埕廣場舉行編成典禮。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 111年3月5日
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