最硬教召烏克蘭成話題 場邊重現女友落淚相送

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首梯接受14天教召新制民眾5日上午於桃園山腳國小入營，有男朋友要入營，女朋友認為14天太久，直呼不捨。中央社記者游凱翔攝 111年3月5日

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（中央社記者游凱翔桃園5日電）首梯接受14天教召新制民眾今天上午於桃園山腳國小入營，受召人員兩樣情，有人期待、有人怕受傷害，也有人提及俄烏戰爭，認為重新熟悉武器是好事。還有情侶離情依依，女友捨不得男友入營淚眼相送，成為場邊另類焦點。

為強化後備戰力，國防部推動14天新制教育召集，近400名受召集人員上午8時至中午12時間陸續前往桃園市蘆竹區山腳國小報到，此次有別以往在軍事營區報到，而是召員自行前往戰術位置，也就是山腳國小，接下來的教召期間，將以防守林口海灘為訓練目標。

受召人員兩樣情，有人期待又興奮，也有人擔心受傷害；有人上午7時40分搶頭香報到，但也有受召人員壓線中午12時才抵達。

過去役男入伍時，總會上演女友或家人淚眼相送場面。儘管新式教召只有14天，但也有一對情侶在國小旁離情依依，受召員不捨地與女友吃早餐、告別，女友還一度眼眶泛淚。

彭姓受召員接受媒體訪問時表示，他才剛退伍一年，工作才穩定下來，收到14天的教召令「很嘔」；一旁交往3年的女友聽到記者詢問會不會覺得男友入營太久，她頻頻點頭，並說「一定會想他」。

另一名受召人員受訪時則認為，家裡經營小生意，14天的教召對他來說「有點太久了」，但近期看到烏克蘭發生戰爭並動員後備戰力，讓他覺得回到軍中熟悉武器操作是好事。

曾擔任少校副營長的陳明中表示，這是他退伍5年來第一次接受教育召集，希望這14天重新學習武器操作與知識，雖然他脫離部隊較久，但相信一兩天可以重新適應。

陳明中也認為，看到烏克蘭與俄羅斯發生戰爭，總要有人上戰場操作武器，既然他被教召，就配合國家政策，回來好好訓練。（編輯：黃瑞弘）1110305