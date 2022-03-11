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新制教召邁入第7天 官兵實射M249班用機槍

2022/3/11 17:45
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（中央社記者游凱翔台北11日電）首梯為期14天新制教育召集5日在桃園山腳國小登場，今天邁入第7天。受召人員上午進行65K2步槍、M249班用機槍10公尺射擊，同時由教官針對彈著分析及射擊姿勢等給予指導，提升射擊精準度。

為強化後備戰力，國防部推動14天教召新制，首梯受召人員5日上午已於桃園蘆竹的山腳國小完成報到並領取裝備，這次教召以防守林口海灘為訓練目標。

軍事新聞通訊社下午報導，新制14天教召上午邁入第7天的課程，召員進行65K2步槍歸零射擊，及M249班用機槍10公尺射擊，以熟悉建制武器操作。

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陸軍第六軍團指揮部表示，召員完成專長複訓後，採輪帶方式完成靶台流程、故障排除、射擊姿勢、要領、大部分解及結合等訓練；同時再由靶位教官針對官兵個人彈著分析及射擊姿勢等給予指導，使得訓練發揮最大效能，提升召員射擊精準度。

六軍團指出，後備戰力為全民國防關鍵基礎，透過新制教召訓練，強化戰技複訓成效，可使後備與常備部隊共同組建強韌防禦體系，達「常後部隊一體」目標，有效滿足防衛作戰需求。（編輯：蘇志宗）1110311

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首梯新制教召 5日上午8時蘆竹山腳國小報到
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