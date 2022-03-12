視導新式教召 蔡總統：守護國家靠全民團結

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（中央社記者游凱翔新北12日電）總統蔡英文今天前往林口視導14天新制教召訓練狀況，她表示，近來烏克蘭情勢再次證明，守護國家除國際聲援和協助，還是要靠全民團結一致；她也要求國防部務必滾動檢討精進，才能強化後備戰力。

為強化後備戰力，國防部推動14天教召新制，首梯受召人員5日上午已於桃園蘆竹的山腳國小完成報到並領取裝備，這次教召以防守林口海灘為訓練目標。

今天是教育召集第8天，召員下午於憲兵南勢埔靶場進行65K2步槍實彈射擊，蔡總統在國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘上將、陸軍司令徐衍璞上將等人陪同下，依序視導實彈射擊、模擬射擊、野戰移動式沐浴機、野營及舍營。

蔡總統致詞表示，這次是首次的新式教召，所以她一定要看後備軍人動員訓練情況。剛才她聽取簡報、了解訓練情況，這次教召不僅時間延長，科目也比以往多，更加精實嚴格。

蔡總統強調，近來烏克蘭情勢再次證明，守護國家，除了國際的聲援和協助，還是要靠全民團結一致，此次教召落實全民國防的精神，貫徹「就地動員，就地作戰」原則，也就是說，每一名召員，就在自己戶籍地的戰術位置，預設戰場發生在自己的家鄉。

蔡總統指出，此訓練規劃，除了讓戰時動員可以更加迅速，達成「仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓」的目標，相信所有召員對於守護家園的向心力，也會更加堅強。

蔡總統說，她也注意到，這次教召有些人因為太太快要生產，可以申請免召，但還是履行義務，也得到太太的支持；也有很多人放下工作參與教召，要利用這14天複習戰場技能，展現守護國家決心。

此外，還有在教召行軍當中，有小學老師帶著學生，一起為後備軍人加油，這也代表民眾對國防的重視，更是推動全民國防的意義。她要感謝配合教召的後備軍人及家人、全體民眾支持，感謝大家一起為守護國家而努力。

蔡總統最後強調，她也會請國防部，務必針對這次教召的執行情況，持續滾動檢討、精進，這樣才能務實強化後備戰力，讓守護國家更有力。（編輯：林興盟）1110312