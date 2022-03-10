新制教召官兵實射T74排用機槍 精進射擊技術

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（中央社記者游凱翔台北10日電）首梯為期14天新制教育召集5日在桃園山腳國小登場，今天邁入第6天，受召人員上午除了進行10公里行軍訓練外，下午則實彈射擊T74排用機槍及45手槍，並由助教指導彈著點分析，以利精進射擊技巧。

為強化後備戰力，國防部推動14天教召新制，首梯受召人員5日上午已於桃園蘆竹的山腳國小完成報到並領取裝備，此次教召以防守林口海灘為訓練目標。

綜合軍事新聞通訊社下午及晚間的報導，新制教召今天邁入第6天課程，召員在連續兩天分別完成5公里、7公里行軍後，上午進入10公里行軍訓練，在行軍過程中結合行進間狀況設計，由連長下達演練課目，強化幹部與召員各項突發狀況處置與應變能力。

行軍過程中，頂社國小的學生們揮舞著國旗替幹部與召員加油打氣，每一句打氣聲，都讓受召人員更有動力朝目標前進。

此外，受召人員下午也在桃園大崗靶場實施建制武器實彈射擊，區分45手槍、T74排用機槍，藉實務實作訓練，提升後備部隊的臨戰能力。

軍聞社指出，召員在射擊指揮官口令引導下，進行T74排用機槍歸零射擊，及45手槍基本射擊，並由助教指導彈著點分析，以利精進射擊技巧。（編輯：楊凱翔）1110310