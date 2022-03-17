把握最後訓練 首梯14天新制教召18日離營

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（中央社記者游凱翔台北17日電）為期14天的新制教育召集明天將邁入最後一天，今天則是最後一天實施訓練，受召人員今天在桃園守備地區實施戰備演練課目，利用圓鍬、十字鎬構築單人及雙人散兵坑，並演練快速抵達戰術位置實施警戒。

為強化後備戰力，國防部推動14天教召新制，首梯受召人員5日上午已於桃園蘆竹的山腳國小完成報到並領取裝備，這次教召以防守林口海灘為訓練目標，今天為最後一天訓練，明天受召人員將解除召集，因此並無訓練課目。

軍事新聞通訊社下午報導，新制教召邁入第13天，受召人員上午在守備地區實施戰備演練課目，部分召員首先利用圓鍬、十字鎬構築單人及雙人散兵坑；另一部分人員演練進入陣地動作，在反覆演練中培養默契，快速抵達戰術位置實施警戒。

受召人員二兵盛傑表示，在俄烏戰爭發生時刻接受新制教召訓練任務，更讓人了解自己是為何而戰、為誰而戰，尤其，看到烏克蘭人挺身而出為了保衛國家而奮戰，英勇的行為令人佩服，也讓人明白，「自己的國家一定要靠自己守護」。（編輯：林興盟）1110317