瑞媒報導蔡總統視導教召 指台強化戰備因應中國威脅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾17日專電）瑞士廣播電視台（RTS）3月15日新聞播出俄羅斯與烏克蘭衝突新聞，提及總統蔡英文視導教召部隊演說，指台灣強化戰備因應中國軍事威脅。

駐日內瓦代表處今天表示，RTS當天在晚間俄烏衝突新聞報導中播出蔡總統視導教召部隊演說，及台灣強化戰備因應中國軍事威脅，指出國際關注中國動向及其對俄國協助發展，在此同時台灣也密切觀察俄烏局勢發展，並擔憂中國可能犯台。

報導一開始介紹台灣民間發起聲援烏克蘭遊行，數千民眾上街，受訪民眾說台灣因遭中國軍事威脅，對烏國人民處境感同身受。

隨後報導指蔡總統在俄國發動侵略後，下令國軍加強戒備，並呼籲國民提高警覺，並播出蔡總統視導教召部隊時表示，近來的烏克蘭情勢再次證明，守護國家，除了國際的聲援和協助，還是要靠全民團結一致，並撥放教召部隊受訓影片。

新聞表示，台灣密切觀察西方國家對於俄烏衝突反應，前空軍副司令張延廷受訪表示，北大西洋公約組織（NATO）雖對烏提供諸項援助，但烏國仍須獨力對俄作戰，台灣應以此為鑑，強化自我防衛能力。

而RTS駐上海特派記者普克（Michael Peuker）評論時表示，歐洲這次展示對烏國強力支持，再加上俄軍較共軍陸戰實力更為堅強但戰事卻受阻，似使中國感到意外，他認為中國將對侵台持續採相對謹慎態度。（編輯：黃自強）1110317