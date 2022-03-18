軍購反潛直升機傳美否決？ 邱國正：沒接到告知

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（中央社記者范正祥台北18日電）台灣計劃向美採購12架MH-60R反潛直升機，外傳遭美國否決。對此，國防部長邱國正今天在立法院受訪表示，對美軍購都有一定流程，按程序走，目前為止他沒有接到任何告知。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。會前，邱國正受訪回應媒體詢問反潛直升機採購需求傳美否決一事是否屬實。

邱國正表示，對美軍購都有一定流程，按程序走，不管同意或不同意，都會告知。到目前為止，他沒有接到任何告知，說哪一件同意或哪一件不同意。

媒體提問如果軍購反潛直升機遭美拒絕，是否撤案。邱國正說，當初評估預算編列採購一定有依據，假如有意外原因也會做調整或轉圜，不會中途走了一半撤案。

另外，新制14天教召首梯召員5日入營受訓，今天是最後一天，媒體詢問邱國正對新制14天教召首梯成效是否滿意。對此，邱國正表示，好還要更好，戰備方面沒有最好，好中還要求好。

他說，基本上來講，大家都很認真，也做了充分的準備，這是一個模式，如果很不錯，以後北中南各作戰區接教召時，會比照這模式來做。

邱國正今天也再次被問對現行義務役役期4個月是否延長的看法。他重申，兵役延長是個大課題，要評估，會斟酌多方意見，現在沒辦法給大家任何承諾。（編輯：趙蔚蘭）1110318