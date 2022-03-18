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首梯14天新制教召離營 召員開心揮手告別[影]

2022/3/18 18:00（3/18 18:40 更新）
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國防部14天新制教召上路，首梯召員18日解除召集離營，不少人步出營區時向國軍弟兄們揮手道別。中央社記者葉臻攝 111年3月18日
國防部14天新制教召上路，首梯召員18日解除召集離營，不少人步出營區時向國軍弟兄們揮手道別。中央社記者葉臻攝 111年3月18日
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（中央社記者葉臻桃園18日電）為期14天的新制教育召集今天離營，大批解召人員步出營區時，開心向現場官兵揮手、告別，難掩開心之情。一名黃姓召員由女友相接，他說，14天的長度還可以，但希望不用再來一次。

為強化後備戰力，國防部推動14天教召新制，首梯受召人員5日上午在桃園市蘆竹區山腳國小完成報到，並領取裝備；這次教召以防守林口海灘為訓練目標，今天解除召集，並無訓練課目。

解召人員在今天下午4時統一從桃園蘆竹營區離開，只見營區柵欄一開，數輛載著召員的軍車駛出，分批載往附近捷運站，不少人從車中伸出手向媒體揮舞，難掩歡愉心情，也有人是以步行方式離營，過程中以宏亮的聲音向現場官兵告別。

一名黃姓召員今天由交往4年的女友前來相接，他接受媒體聯訪時表示，這次教召稍微會累，感覺像是複習，會一步步慢慢來，14天的長度感覺還可以，但希望不用再來一次，晚上會與女友一起約會。

黃男的女友說，教召14天剛剛好，「有暫時的自由」。

陸軍第六軍團指揮部少將主任陳中吉接受媒體聯訪時指出，這次有400多名受召人員，包含幹部及協訓人員都很用心，大部分召員士氣都很高，在體能、戰術等也增加了訓練。（編輯：戴光育）1110318

為期14天的新制教召18日順利落幕，受召人員解召離營，下午4時統一從桃園蘆竹營區離開，只見營區柵欄一開，數輛載著召員的軍車駛出，分批載往附近捷運站。中央社記者葉臻攝 111年3月18日
為期14天的新制教召18日順利落幕，受召人員解召離營，下午4時統一從桃園蘆竹營區離開，只見營區柵欄一開，數輛載著召員的軍車駛出，分批載往附近捷運站。中央社記者葉臻攝 111年3月18日
為強化後備戰力，國防部推動14天教召新制，首梯受召人員18日解除召集，下午4時統一從桃園蘆竹營區離開。中央社記者葉臻攝 111年3月18日
為強化後備戰力，國防部推動14天教召新制，首梯受召人員18日解除召集，下午4時統一從桃園蘆竹營區離開。中央社記者葉臻攝 111年3月18日
為強化後備戰力，國防部推動14天教召新制，首梯受召人員18日正式解召離營，有解召人員從車內揮手致意。中央社記者葉臻攝 111年3月18日
為強化後備戰力，國防部推動14天教召新制，首梯受召人員18日正式解召離營，有解召人員從車內揮手致意。中央社記者葉臻攝 111年3月18日
為強化後備戰力，國防部推動14天教召新制，首梯受召人員18日解除召集離營，黃姓召員（右2）與前來迎接的女友開心相擁。中央社記者葉臻攝 111年3月18日
為強化後備戰力，國防部推動14天教召新制，首梯受召人員18日解除召集離營，黃姓召員（右2）與前來迎接的女友開心相擁。中央社記者葉臻攝 111年3月18日
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