陸軍：首梯14天新制教育召集 下午解召圓滿落幕[影]

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（中央社記者游凱翔台北18日電）首梯為期14天、被稱「最硬教召」的新制教育召集5日在桃園蘆竹山腳國小登場，今天發放薪資後，下午4時在各連連長宣布解召令後正式解除召集，首梯新制14天教召訓練圓滿落幕。

為強化後備戰力，國防部推動14天教育召集新制，首梯受召人員5日上午於桃園蘆竹的山腳國小完成報到並領取裝備，由步兵第206旅實施訓練，今天最後一天教召，受召人員下午4時解除召集。

軍事新聞通訊社晚間報導，206旅各級幹部下午執行教召員裝備收繳，並逐一發放薪資，在各連連長宣布解召令後，首梯新制14天教育召集訓練順利圓滿落幕。

陸軍第六軍團指揮部指出，新制教召以有效恢復召員戰鬥技能為目的，為使教召員因應各種作戰型態，訓練內容配合期程進行調整，增加行軍宿營、營戰備任務訓練等科目，並置重點於專長複訓、射擊訓練、戰鬥教練及災害防救，加強幹部執行戰備任務能力及士兵戰鬥技能，以驗證新制教育召集訓練成果。

六軍團強調，面臨嚴峻敵情挑戰，六軍團依「處處皆戰場，時時都訓練」指導，結合部隊任務至各戰術位置施訓，強化教召員熟悉戰場環境與戰鬥技能，嚴格落實訓練、務實驗證各項戰術作為的可行性，以發揮全民防衛動員力量，提升整體防衛戰力。

此次榮獲績優教召員的施惠斌士官長表示，他從海巡退伍，此次教召讓他收穫很多，從訓練強度、目的與意義，都有一套很完整規劃，回家後將告訴自己的小孩，國軍官兵加上後備動員能量，絕對有信心可守護家園。

去年6月剛退伍的余坤憬也指出，一年內可以從軍兩次是很特別經驗，雖然接到教召通知的時候覺得很倒楣，但退伍前就是擔任機槍兵，所以簡單經過專長複訓之後，很快就可以上手，更慢慢回憶起服役點滴，喚起軍事訓練的記憶。

陸軍司令部下午也在官方臉書粉絲團「中華民國陸軍」指出，大家從起初的陌生，到漸漸熟悉，成為無話不談的摯友；未來共衛家園，更是不可或缺的重要夥伴。「自己的國家，自己守護」，和平不能寄望敵人的善意，唯有堅實自我防衛力量，才能嚇阻犯敵，永續國家生存發展與百姓安全福祉。

特別的是，教召期間也發生一段軍助民的案例。六軍團指出，206旅官兵在訓練地點附近遇到有長者摔落水溝，醫勤士柯力文上士聽聞呼救聲後，毫不猶疑跳下滿是泥濘的溝渠，協力將長者救出。

而營輔導長張成佳少校獲報後，立即上前安撫長者情緒，且擔心傷患衣服遭水浸濕受寒，以自身外套提供禦寒，最後與員警通報家屬、送醫治療。（編輯：林興盟）1110318