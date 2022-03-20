十軍團新制教召第9天 實施迫砲訓練彈射擊

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）陸軍第十軍團步兵第257旅「新制14天教育召集訓練」，今天進行第9天課程，實施60迫砲、81迫砲及120迫砲訓練彈射擊，透過實際操作使召員熟稔射擊流程。

陸軍第十軍團今天發布新聞稿指出，迫擊砲為多人操作武器，60迫砲砲組成員為3人、81迫砲及120迫砲組均為4人，考驗砲組成員的團隊默契，召員依班編成後，射擊前須完成用砲、諸元瞄準、射擊動作及故障排除等組合訓練，通過合格簽證後，才能實施射擊訓練。

十軍團表示，召員進入靶場後，在教官下達狀況時，依程序及要領，迅速完成架砲、射向賦予及迫砲射擊等動作，並精準命中目標區，充分展現精實訓練成果；透過建制武器的實際操作及運用，使召員熟稔射擊流程，確保戰時有效發揚火力支援前線作戰。

十軍團指出，教育召集課程依國防部「處處皆戰場、時時都訓練」指導辦理，單位於嘉義地區靶場執行射擊訓練，同時就實際戰術位置，實施迫砲陣地轉移演練，以期召員體驗戰場景況，強化全民防衛動員戰力。（編輯：陳仁華）1110320