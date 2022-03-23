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教召新制
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教召新制2/46

陸軍：教召裝備一般損壞不必賠償 惡損藏匿要賠

2022/3/23 13:09
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（中央社記者游凱翔台北23日電）為強化後備戰力，國軍推動14天新制教育召集，不過教召現場也出現「裝備賠償價目表」，引起外界關切不慎損壞是否要賠償。陸軍今天回應，賠償表是為預防有人惡意損壞、藏匿裝備，一般損壞不需賠償。

為強化後備戰力，國防部推動14天新制教育召集，首梯教育召集人員5日入營、18日解召，其餘梯次的新制教召已陸續入營接受訓練，不過，有別過往在軍事營區報到，召員則必須自行前往戰術位置，例如首梯則在桃園蘆竹山腳國小報到並領取裝備，以防守林口海灘為訓練目標。

不過，教召現場也出現一張「裝備賠償價目表」，賠償金額依裝備不同，金額從最低新台幣250元到3萬7960元不等，引起外界討論。

國防部長邱國正上午至立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。

時代力量立委邱顯智質詢賠償依據。陸軍司令部參謀長章元勳中將回應，賠償表是為了預防有人員惡意損壞、藏匿裝備，若是一般損壞不會要求召集人員負此責任。

邱顯智關切賠償表的價格訂定計準，章元勳回應，是以新品價格的80%或其他成數計算，均有所依據。（編輯：黃國倫）11103231110323

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