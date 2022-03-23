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教召新制2/47

邱國正：不怕被提問題 但最討厭暗處放話窩囊者

2022/3/23 16:37
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（中央社記者游凱翔台北23日電）近期有自稱特戰官兵寫信向總統蔡英文陳情，指教召有戰鬥個裝，但自身入伍兩年卻領不到。國防部長邱國正今天表示，此言論對負責教召幹部不公，他不怕被提出問題，但最討厭躲暗處放話者，這種人很窩囊。

近期有自稱服役陸軍特戰單位志願役士兵，寫信向總統蔡英文陳情，指已入伍兩年卻還沒有戰鬥個裝，但教召官兵卻有新裝備，消息在社群媒體曝光後，引起網友討論。

邱國正上午至立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢，在野黨立委關注這項議題。

邱國正答詢國民黨立委廖婉汝時指出，臉書社群「靠北長官」上的議題他看多了，但他根本不予置評，因為國軍做得再好還是有嘴巴碎念，但他一定要替他的部屬發聲，如果這些言論是針對他國防部長一人而來，「我認了，我面對」，但對負責新制教召準備工作的部屬而言絕不公平，「我要是知道是誰，不會放過他」。

邱國正答詢國民黨立委葉毓蘭時則澄清，他並不知道這個特戰官兵是誰，他也不會去抓，但戰鬥個裝撥補程序，是戰鬥部隊優先，包含特戰、機動打擊、步兵旅等部隊，這些單位已撥補完成；戰鬥支援部隊正撥補中，最後才是勤務支援部隊。

邱國正強調，他不能理解有些官兵見不得人家好，如果真要這樣比較，那他還要去比當年他當兵時的裝備，因此他要告誡現在的官兵，有好的裝備要好好珍惜，不能說「他有，我都沒有」，這樣就偏了，很幼稚。

葉毓蘭詢問，為什麼這名官兵寧願找總統、民代陳情或者到臉書社群爆料，卻不愛打軍方設立的1985申訴專線。

邱國正回應，任何申訴案件中「誰來申訴」不重要，軍方也不會去找，但現在遇到的問題是，當軍方查完投訴內容，並確定沒問題後卻不知道該找誰回覆，投訴人卻不斷投訴，搞得軍方「蹦蹦跳跳」，這種心態最麻煩。

邱國正強調，他不怕面對這些人，也不怕被提出問題，但他最討厭躲在背後放話的人，「這種人很窩囊，不屑跟這種躲在暗處放話的人講話」。

陸軍司令部18日也發布新聞稿指出，戰鬥個裝籌補規劃是依戰鬥、戰鬥支援及勤務支援等部隊屬性，逐年編列預算委軍備局生產、依序換裝，預計民國113年完成撥發。（編輯：翟思嘉）1110323

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