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海軍官兵染疫 邱國正：不連帶影響教召

2022/3/31 11:11（3/31 12:16 更新）
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海軍濟陽級艦一名官兵確診COVID-19；國防部長邱國正（圖）31日在立法院外交及國防委員會表示，海軍此次處理很好，若做得不好，部隊官兵染疫茲事體大，但不會影響教育召集，因為後備軍人入營前都會檢查，體溫不對就會隔開，不會進入單位裡面。中央社記者張皓安攝 111年3月31日
海軍濟陽級艦一名官兵確診COVID-19；國防部長邱國正（圖）31日在立法院外交及國防委員會表示，海軍此次處理很好，若做得不好，部隊官兵染疫茲事體大，但不會影響教育召集，因為後備軍人入營前都會檢查，體溫不對就會隔開，不會進入單位裡面。中央社記者張皓安攝 111年3月31日
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（中央社記者游凱翔台北31日電）海軍濟陽級艦一名官兵染疫，國防部長邱國正今天表示，海軍此次處理很好，若做得不好，部隊官兵染疫茲事體大，但不會影響教育召集，因為後備軍人入營前都會檢查，體溫不對就會隔開，不會進入單位裡面。

立法院外交及國防委員會上午審查「後備軍人召集優待條例草案」，並備質詢。

針對海軍左營基地濟陽級艦一名官兵染疫，邱國正表示，海軍此次處理很好，且國軍防疫工作一直跟中央疫情指揮中心完全結合，假如一個工作做不好，部隊官兵染疫茲事體大。

邱國正指出，這名年輕官兵一發現身體不舒服，都按照程序送醫、隔離篩檢，至於其他接觸者，該隔離、篩檢、自主隔離，都按照程序進行，會努力把防疫做好。

媒體關切，教育召集是否有影響。邱國正表示，教召都有規定，後備軍人入營前會檢查，體溫不對就會隔開，不會讓其進入到單位裡面去，教召經過一般程序檢查沒有問題後，訓練一樣保持加大間隔距離，用餐等也是，並不會影響。（編輯：張均懋）1110331

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