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教召新制1/45

慰勞「最硬教召」 王惠美致加菜金謝保家衛國

2022/3/21 16:56（3/21 17:06 更新）
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彰化縣長王惠美（右2）21日慰勞陸軍步兵第257旅新制14天教育召集第1梯次人員並致贈新台幣5萬元加菜金，肯定國軍戰備訓練。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 111年3月21日
彰化縣長王惠美（右2）21日慰勞陸軍步兵第257旅新制14天教育召集第1梯次人員並致贈新台幣5萬元加菜金，肯定國軍戰備訓練。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 111年3月21日
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（中央社記者蕭博陽彰化縣21日電）彰化縣長王惠美今天慰勞陸軍步兵第257旅新制14天教育召集第1梯次人員並致贈新台幣5萬元加菜金，肯定國軍戰備訓練，王惠美表示，因應國際局勢，感謝所有子弟兵保家衛國。

新制14天教育召集訓練有「最硬教召」之稱，王惠美今天會同軍方到彰化縣二林地區廢棄國小空地、宮廟等各連戰術位置致贈加菜金，慰勞12日至25日實施新制14天教育召集訓練人員，適逢召員實施81迫砲及120迫砲組合訓練，砲組員演練射擊流程展現訓練成效。

王惠美致詞時說，這次教召相當辛苦，但因應國際局勢，要做最壞打算、做最好準備，這是國家首次進行14天教召訓練，後備軍人平時是良民、戰時是良兵，彰化今年有4梯次，首梯次應到575人，感謝大家放下工作配合國家政策，及地方各界協助合作讓訓練相當順利。

縣府民政處表示，因應敵情威脅與作戰需求，提升後備戰力刻不容緩，也是發揮關鍵戰力重要任務，這次教育召集訓練就是以落實「求精、求實、從嚴、從難」要求，達平戰合一、常後一體為目標，強化後備戰力基礎，打造最堅實國防，保衛國家安全，守護美好家園。

陸軍第十軍團指揮部表示，步兵第257旅「新制14天教育召集訓練」今天進行第10天課程，教召課程依國防部「處處皆戰場、時時都訓練」指導辦理，就實際戰術位置實施迫砲陣地轉移演練，讓召員體驗戰場景況，強化全民防衛動員戰力、複習軍事技能。（編輯：黃世雅）1110321

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