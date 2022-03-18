盤點新式教召 立委籲增實彈射擊頻率、戰場情境對抗

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（中央社記者郭建伸台北18日電）新制14天教育召集訓練今天解召，台灣民眾黨立委邱臣遠、張其祿今天舉行記者會呼籲，新式教召應增加實彈射擊頻率及強度、增加戰場情境對抗訓練，並納入未來整體防衛構想。

邱臣遠、張其祿今天舉行「自己國家自己救，國防改革要啟動」記者會，並邀請前空軍航空技術學院學務處長林毓峯、文明人權協會理事長張凱鈞與會。

邱臣遠表示，任何整軍備戰都應符合「打、裝、編、訓」建軍4要素，即便延長役期成為全民共識，國防部仍須說明建軍要素。

邱臣遠指出，目前新式教召、含現役軍人的實彈射擊仍不足，雷射指標器固然可以降低射擊訓練成本與安全性，卻仍與實彈訓練天差地別。

邱臣遠表示，台灣是擬真操作槍的生產大國，美國軍方也多有採購以供部隊訓練，如果以實戰為前提，射擊訓練時還是需要在後座力、槍聲、射擊中狀況排除等方面與實戰貼近，讓訓練員能更快的進入狀況。

邱臣遠強調，射擊本來就是熟能生巧，台灣從現役到教召，實彈訓練不足是事實，應考量不同的訓練方式形成的肌肉記憶也不同，而需要各種訓練以適應多變的實戰環境，不是只會「臥射6發」。

邱臣遠也對新式教召提出5大訴求，分別是逐梯次檢討訓練項目實際性、專業專長訓需關聯教員職業、增加實彈射擊頻率及強度、增加戰場情境對抗訓練，並將新式教召納入未來整體防衛構想（ODC）。

張其祿表示，看見這次俄烏戰爭，台灣應優先思考會面臨什麼戰爭，儘速建構整體防衛構想，有效提升後備動員及全民國防能力，才能以不對稱戰力抵禦威脅。

針對再度出事的幻象戰機，張其祿也指出，國防部應該審慎研究未來是否對其執行「中壽性能提升（MLU）」，或是逐步退役及後續替代機種。（編輯：黃國倫）1110318