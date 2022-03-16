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新制教召訓練第12天 適應戰場景況

2022/3/16 18:24（3/16 18:31 更新）
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連長召集幹部下達預備命令。（軍聞社提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年3月16日
連長召集幹部下達預備命令。（軍聞社提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年3月16日
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（中央社記者黃雅詩台北16日電）「新制14天教召訓練」進入第12天，受召人員今天在守備區域實施「營戰備任務訓練」，藉此熟悉戰場景況及各項狀況處置，提升守備能力。

國防部軍事新聞通訊社指出，陸軍第六軍團步兵第206旅新制教召各連今天在守備位置，首先因應敵情與地形考量，進行工事構築，並在連長召集幹部下達預備命令後，由幹部帶領召員進入戰術位置，依照所賦予的射向，實施對敵警戒。

軍聞社指出，兵器連也依命令完成陣地占領，進行迫砲聯合操作，使召員熟悉建制武器操作與射擊流程，強化作戰能力。

軍聞社指出，透過今天的訓練，除可驗證整體作戰計畫可行性，也磨練幹部指揮、部隊行動以及戰鬥程序，使受召人員熟悉狀況處置，更加了解所守備位置的戰場景況，提升後備部隊的臨戰能力。（編輯：林興盟）1110316

透過迫砲聯合操作使召員熟悉建制武器操作與射擊流程。（軍聞社提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年3月16日
透過迫砲聯合操作使召員熟悉建制武器操作與射擊流程。（軍聞社提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年3月16日
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