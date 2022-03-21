俄烏戰爭台海啟示 藍綠對談皆稱應改革兵役制度

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）國策院今天邀藍綠兩黨國際部主任對談俄烏戰爭對台海安全影響，羅致政、黃介正都認為中國不可能在今年秋天對台動武，但台灣急需提升自衛能力並檢討兵役制度。

民進黨國際部主任羅致政表示，台灣最適合仍是「志願役為主、義務役為輔」，但適度延長義務役期是必要的，例如訓練一年，憲法寫的是「人民」依規定服役，不是寫「男性」服役；因此徵召女生當兵只需修改兵役法就能實現，現在也有很多女性志願當兵，只要能達成社會共識不是問題。

國民黨國際部主任黃介正指出，適當增加國防預算有必要，強軍維和、不戰為勝。另外，國防部說考慮一年後實施延長役期，「搞得大二學生都很緊張，很多人還想休學先把4個月兵當完。」政府要提出影響年輕人權益政策，須透過民調對話，沒想好實施女性義務當兵要做什麼，也不宜貿然提出。

財團法人國策研究院文教基金會今天上午舉行「烏克蘭對台灣安全之影響與啟示」朝野對話，由國策研究院董事長田弘茂主持，邀請民進黨國際部主任羅致政、國民黨國際部主任黃介正與談。國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲、國防大學中共軍事事務研究所長馬振坤、師大東亞系教授范世平、國策研究院執行長郭育仁擔任提問人。

針對俄羅斯日前一份外流密件指出中國規劃今年秋天武統台灣，羅致政認為，要進行閃電突襲戰很難，兩岸戰爭很難想像會突然有飛彈打到我們頭上，中國才來準備動員，今年秋天開戰不可能，沒有任何徵兆。

黃介正表示，中國若規劃在今年秋天舉行20大前後對台灣動武，最緊張的應該是中共中央軍委，不是我們，因為台灣沒那麼弱，俄羅斯看似對烏克蘭突然發動攻擊，其實近期預警有一年，遠期預警有8年，目前沒有看到中國對台軍備動員。

談到俄烏戰爭對台影響，羅致政認為，美中持續競爭關係，台灣地位將更重要，美中權力平衡一夜變化的唯一可能，就是中國把台灣吃掉，凸顯台灣天平角色，民進黨立場是台灣要反制對岸威脅，但又不應過度捲入美中權力對抗。

羅致政認為，烏克蘭戰爭延長，讓中國體認對台戰爭風險比預期高，但台灣要先展現像烏克蘭般的自衛意志，國際才有馳援可能，若台灣第一天就投降，國際連反應的時間都沒有，因此國際是否會幫助台灣是「假議題」，要先問自己不能問別人。

黃介正強調，兩黨國家安全共識大於分歧，國民黨始終堅持跟自由民主價值同盟站在一起，不過台灣夾在美中之間，可以是守門員（gatekeeper）也可以是溝通管道（gateway），分析國際情勢要先從台灣利益出發，不是先檢視華府或北京利益，「政府建軍、軍購採購哪些是根據台灣自己利益？這點可能要再加油。」

黃介正表示，他最擔心俄烏終局對台衝擊，烏克蘭死了這麼多人，若最後簽署的停火協議，條件還比不上開戰前的烏克蘭主權獨立，這會對台灣民心造成很大衝擊。

對此羅致政表示，他不認同俄烏戰爭的終局是烏克蘭會後悔戰爭，因為烏克蘭不是發動者，是被動遭到攻擊，不能這樣比較烏克蘭戰前、戰後處境。（編輯：蘇志宗）1110321