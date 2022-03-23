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義務役延長
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義務役延長1/10

邱國正：義務役延長今年研擬報告 不會馬上實施

2022/3/23 11:23（3/23 11:50 更新）
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國防部長邱國正（前）23日表示，義務役期延長今年一定提出研擬報告。中央社記者王騰毅攝 111年3月23日
國防部長邱國正（前）23日表示，義務役期延長今年一定提出研擬報告。中央社記者王騰毅攝 111年3月23日
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（中央社記者游凱翔台北23日電）國防部長邱國正今天表示，只訓練4個月軍事訓練役不夠，若再加上替代役對防衛作戰沒幫助，因此未來會將義務役期延長、替代役人數多寡納考慮，但未來替代役會越來越少，今年一定提出研擬報告，原則上將以不修法為目標。

邱國正上午至立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。國民黨立委溫玉霞詢問，義務期是否確定延長至1年，且是否在今年實施。

邱國正回應，目前並沒有接到「要設定目標（延長到1年）」的指示，而是研擬方案後跟長官報告，今年一定會有研擬的結果，並提出報告，但不會馬上實施，而是經過公告滿1年後才能施行。

民進黨立委林靜儀也關切未來替代役的服役人數是否減少。邱國正指出，當初為什麼會有替代役，是因為義務役數量足夠，但未來如果發生戰爭，只訓練4個月的軍事訓練役是不夠的，如果再加上替代役，對台澎防衛作戰沒有幫助。

邱國正表示，因此國防部會將義務役期延長、替代役人數的多寡納入考慮，但替代役的人數在未來會越來越低。

林靜儀追問，所以替代役的人數跟種類是否越來越少。邱國正強調，人數會減少，但名稱是否變動還不確定，但例如具備科技、醫學等高技能人才則擔任替代役，因為讓這些高專人才拿步槍沒有意義，會與主管替代役的內政部一起研議。

民進黨立委羅致政指出，依照兵役法第16條，常備兵役區分現役（役期1年）、軍事訓練役（4個月）及後備役三個項目。而現役的定義，為1年役期；軍事訓練役則是4個月役期，現役的制度仍存在，因此外界現在常說要「延長」4個月軍事訓練役期的說法並不成立。

羅致政指出，如果役期非4個月或1年，那就必須要修法，如果要「改回」1年就不必修法，並詢問邱國正是否會修法。

對此，邱國正說，修法很冗長，原則上將以不修法為目標。（編輯：蘇龍麒）1110323

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