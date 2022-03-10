談台海情勢 邱國正：一旦戰爭大家都很慘

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（中央社記者游凱翔台北10日電）外交部指出，若中國錯估情勢對台作戰，必將付出慘痛代價。國防部長邱國正今天表示，一旦發生戰爭，大家都很慘，以前不管抗戰、古代作戰經驗，就算勝也是慘勝，因此若要啟動戰爭真的需要多加考量。

國防部、國家安全局、外交部、大陸委員會、僑務委員會、經濟部、國家發展委員會，今天以「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」為題，至立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

外交部在專案報告書中提到，俄烏情勢讓國際更關注台灣海峽安全，國際民主國家不會容忍以武力破壞任何國家領土主權完整，若中國錯估情勢對台採取軍事行動，必將付出慘痛代價。

媒體會前詢問邱國正，外交部在報告中的措辭是否比國防部強烈。邱國正表示，大家的用意都是要避免作戰，但坦白說，國防部的眼睛、耳朵始終「看得到、聽得到（敵情）」，但嘴巴是閉攏的，且靜觀其變不會跟別人討論，但都有所準備因應。

邱國正指出，作戰大家都不願意，且作戰前都必須經過一番考量，他曾說過「勝兵先勝」，但如果發生戰爭，「大家都很慘」，以前不管是抗戰、古代作戰的經驗，就算勝也是慘勝，戰敗的話當然更慘。因此若要啟動戰爭，真的需要多考量。

媒體關切義務役期是否延長至一年。邱國正說，這個議題很好，且大家都有各自看法，國防部會參考並看大家怎樣才能夠接受。他說，讓役期延長的確可以看到戰力，哪怕日後回來教育召集也能夠彰顯戰力，但目前為止還沒有定論。

媒體追問，國防部在報告書中提到烏克蘭戰略指導為「持久消耗戰」，國防部如何看待。邱國正表示，持久消耗戰要看環境，若地方大、有時間就可以扭轉，但仍因地而異，台澎防衛作戰特性不太一樣。媒體追問，是否學習烏克蘭發放槍枝全民作戰，邱國正回應，「還不到這地步」。（編輯：張良知）1110310