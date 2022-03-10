國防部：年初迄今223架次共機擾台 較去年同期多

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（中央社記者游凱翔台北10日電）國防部副部長柏鴻輝今天表示，統計今年至上午止，共223架次共機擾台防空識別區，相較去年同期還多；另外，他也證實共機3月初在南海發生落海意外的機型為運8，但不清楚這架飛機是否曾擾台過。

國防部、國家安全局、外交部、大陸委員會、僑務委員會、經濟部、國家發展委員會，今天以「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」為題，至立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

民進黨立委劉世芳關切，從今年1月1日起至昨天為止，共機襲擾台灣防空識別區（ADIZ）共有幾架次。國防部副部長柏鴻輝表示，國防部對此都有統計，就像早上「運8機、殲16戰機都出來了」，截至早上統計的數字，共機共擾台223架次。

劉世芳追問，相較去同期是多還少。柏鴻輝回應：「多。」

由於國安局在專案報告書中證實共軍運8反潛機月初在南海發生墜海意外，劉世芳關切，這架發生意外的共機是不是先到台灣西南空域襲擾後才發生意外。柏鴻輝證實是運8，但不清楚是否有擾台。

國安局在專案報告書中提到，共機3月上旬在南海發生墜海意外，並選在鄰近海域發布禁航區從事搜救及軍事訓練，緊貼中共所謂南海「9段線」主權範圍，旨在全球聚焦俄烏衝突、降低對南海關注之際，測試美國及其他南海聲索國底線。

劉世芳詢問，中共是否利用搜救來測試國際對9段線底線。柏鴻輝指出，中共手段多樣化，且令人想不到；劉世芳追問，是否可能以演習名義掩護搜救行動，柏鴻輝回答：「有可能。」

劉世芳關切，若中共反潛機在台灣防空識別區墜海，國軍有無想過該怎麼處理，及是否可能有引起戰爭的疑慮。柏鴻輝表示，國際間進行失事搜救任務是國際型的行動，不會牽扯到戰爭，就跟美國飛機落海後，必須把區域封鎖起來並打撈的道理一樣。

但劉世芳質疑，中共要打撈飛機為何還要發布禁航區，這是台灣要緊張的。柏鴻輝表示，國防部會把它當成最壞的情況想像，絕對不可能只是單純搜救。（編輯：蘇志宗）1110310