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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

外媒：俄烏戰爭提供國際助台抗中路線圖 迫北京重擬對台策略

2022/3/10 14:29（3/10 15:42 更新）
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外媒分析，俄烏戰事拉長加上國際對俄制裁，迫使中國重新思考對台策略。圖為蒲亭（左）在冬奧開幕前會晤習近平（右）。（美聯社）
外媒分析，俄烏戰事拉長加上國際對俄制裁，迫使中國重新思考對台策略。圖為蒲亭（左）在冬奧開幕前會晤習近平（右）。（美聯社）
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（中央社台北10日電）俄烏戰事持續中，外媒分析，戰事時間拉長、國際制裁強勁等兩大因素皆出乎中國意料外，這將迫使中國重新思考對台策略，因為戰事局勢演變為西方國家如何「助台抗中」提供了路線圖。

華府智庫捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）資深研究員辛格頓（Craig Singleton）4日在外交政策雜誌（Foreign Policy）撰文。

文中指出，中國原先預期俄羅斯快速擊潰烏克蘭、國際社會反應沉默，但這兩個預期都未發生；戰事時間拉長和國際社會的強烈反應，「蒲亭的戰爭成為習近平最糟的惡夢」。

辛格頓接受美國之音（VOA）訪問時剖析，中國密切關注烏克蘭局勢，避免外界將烏克蘭與台灣相比較，台灣涉及中國對領土完整的敘事。俄羅斯入侵烏克蘭戰事曠日費時，這也將使中國重新思考他們的對台計畫，包括武力犯台的軍事準備，以及若受到類似制裁對中國已放緩經濟可能造成的影響。

辛格頓說，中國過往依賴俄羅斯軍隊提供武器和技術，俄國在這場戰事中展現了糟糕的軍事策略，中國可能重新評估過去依賴俄國的軍事關係；西方對俄國祭出強烈經濟制裁，恐使俄羅斯經濟永遠無法恢復，中國先前並不認為西方國家會採取這種傷人傷己的強烈手段，現在卻看到西方國家願意承擔這個代價。

俄烏戰爭為地緣政治帶來極大衝擊，辛格頓認為，對於台灣來說，這場戰爭具備重要意義。他說，烏克蘭全民抵抗侵略的表現讓人們看到人民在國家防衛中也有發言權，這為美國及其他盟友提供了一個路線圖來幫助台灣，不管是協助台灣強化防衛能力或儲備足夠補給，「這場戰爭打開了整套政策選項的工具箱」。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）與戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）8日在華爾街日報上的評論表示，北京應該在俄烏戰爭中學習到一些教訓，雖然烏克蘭和台灣有很大的不一樣，但也有一些重要的相似處。

評論提到，首先且最重要的教訓是，入侵的軍隊永遠不能低估他國人民捍衛國土的意志。美國在越戰和伊拉克戰爭中學到這個慘痛教訓，俄軍也漸漸在烏克蘭的巷戰中深刻體會。（編輯：李雅雯/朱建陵）1110310

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