中國專家：共軍若攻台 可能複製俄侵烏克蘭戰術

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南華早報報導，共軍若攻台，可能複製俄羅斯入侵烏克蘭的速戰速決戰術。圖為中國海軍登陸艦在海上演習。（圖取自中國國防部網頁mod.gov.cn）

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（中央社台北2日電）香港「南華早報」引述中國專家表示，共軍若攻台，很可能複製俄羅斯入侵烏克蘭採取的速戰速決戰術。

英文南華早報2月25日的報導說，國際間揣測，當美國與歐洲專注於烏克蘭危機，北京可能趁此機會攻占台灣。

報導引述上海時事評論員石羅（Shi Lao，音譯）表示，俄羅斯打「閃電戰」（blitz）入侵烏克蘭，而往昔1968年鎮壓捷克「布拉格之春」（Prague Spring），俄羅斯也是採取同樣手段。

他說，雖然橫越台灣海峽將格外棘手，不過任何共軍以武力奪島的行動，也必須迅雷不及掩耳。

中共退役中將王洪光曾於2018年撰文，概述共軍擬速戰速決攻台的作戰構想。

王洪光指出：「簡而言之，最多給美日等外力援台3天時間…否則他們就無需白跑一趟了。」王洪光曾任南京軍區副司令員，而南京軍區主要負責中國東向的戰略防禦和作戰，涵蓋東海及台灣。

王洪光另於文章中指出，共軍若攻台首先將以飛彈與長程火箭發動3波攻擊，接著出動轟炸機摧毀機場、軍港、防空陣地與雷達及電子技術陣地。

而首波攻擊另將鎖定通訊、電廠與交通樞紐、橋樑和隧道，還有電視台及廣播電台，並「斬首」台灣的政治與軍事要地。

隨後地面部隊藉由中共火箭軍、海軍與空軍的火力掩護在台灣多處登陸，與此同時，傘兵在偏遠地區著陸，並快速推進以包圍並占領首都台北市。

報導說，王洪光勾勒的攻台作戰構想，與俄羅斯入侵烏克蘭可說是幾乎雷同。俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）24日凌晨發表電視演說，宣布展開「特殊軍事行動」沒多久，隨即以數以百計的飛彈與炸彈，攻擊烏克蘭多處重要據點。

此外，中國軍事評論宋忠平表示，共軍擘劃攻台，必定會評估美國介入的可能性。

他說：「以傳統武力向烏克蘭發動閃電戰前，俄羅斯藉由核震懾以防止美國及北大西洋公約組織（NATO）的直接干預，俄烏交戰，核武至為關鍵。」

據報導，俄羅斯核武數量居全球之首，包括逾6000枚核彈頭，逾500枚洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈與戰略轟炸機。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1110302