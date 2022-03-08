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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭6/300

彭博：由俄烏戰爭可知 中國攻台需三思

2022/3/8 19:05（3/8 19:44 更新）
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彭博報導，俄羅斯入侵烏克蘭衍生的後果，可能促使中國對武力犯台三思而行。圖為遭毀的俄羅斯坦克。（圖取自facebook.com/StratcomCentreUA）
彭博報導，俄羅斯入侵烏克蘭衍生的後果，可能促使中國對武力犯台三思而行。圖為遭毀的俄羅斯坦克。（圖取自facebook.com/StratcomCentreUA）
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（中央社台北8日電）俄羅斯入侵烏克蘭掀起全球制裁與反戰聲浪，更淪為眾矢之的。彭博社報導，由俄羅斯發動入侵而衍生的後果，可能會促使中國領導人對武力犯台三思而行。

報導說，猶如俄羅斯的作戰目標就是要盡快罷黜烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），中國的戰略分析專家也常常把對台「速戰速決」掛在嘴邊。但儘管俄羅斯的軍力強大，對烏克蘭卻久攻不下，對中國而言這才是最感到棘手的。

像是前中共外圍官媒環球時報總編輯胡錫進去年底曾撰文聲稱，由於台灣缺乏抵抗意志，且美國及其盟邦不會給與「實質援助」，中國犯台將在「數小時內」搞定。

然而，藉由在烏克蘭發生的戰事可推測，類似胡錫進之流的假想可能太樂觀。因美國追蹤俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的軍事部署長達數月，且即使俄烏兩國接壤，但俄軍進入烏克蘭遼闊領土，後勤補給仍是困難重重。

固然俄軍還沒大規模動用空軍，但就算美國與盟邦公開回絕烏克蘭要求增兵及劃定禁航區，俄羅斯還是無法取得絕對空優。

而一旦共軍攻台，中國的戰艦和潛艦必須橫渡至少130公里寬、美軍定期派艦艇穿越的台灣海峽。而且不同於烏克蘭，美國從未排除介入台海間的軍事衝突。

也就是說，中國國家主席習近平必須定奪，是否也打算摧毀美國在亞太地區的軍事基地，如此共軍武力犯台勢必立即升高至全球兩大經濟體，也就是中美兩國之間的戰爭。

美國前駐中國大使羅德（Winston Lord）指出，習近平心知肚明，「出師不利的可觀代價，包括他自己的前途」。

至於中共武力犯台在經濟方面可能造成的影響，是否美國也可能會採取同樣的制裁措施對付中國，目前仍不得而知。就當前的俄烏戰爭而論，雖然本週美國總統拜登（Joe Biden）政府考慮禁止俄羅斯的石油導致油價飆漲，不過起初美國的制裁打算避開俄羅斯生產的石油與天然氣。

萊斯大學貝克研究所（Rice University's Baker Institute）研究員柯林斯（Gabe Collins）說：「中國在多個市場與價值鏈當中具有系統性的重要性，而俄羅斯除了石油與天然氣，基本上並非如此。所以若是中國犯台，將對中國採取甚麼樣的經濟制裁，仍具有相當的不確定性」。

美國史丹佛大學中國軍事分析師梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）表示，震懾習近平別武力犯台，務必在外交方面孤立中國，而且要沒有時間表地切斷所有的經貿交流。

她說：「這種程度（對俄羅斯）的經濟制裁對中國而言太可笑了，中國輕而易舉就可以化解掉，而且就統一台灣的利益而論，相當划得來」。

於此同時，根據歐亞集團（Eurasia Group）分析，台灣在全球晶片的供應相當重要，這將使得美國極可能出兵介入。並且在美國的印太戰略中，台灣的角色可說是「戰略關鍵」，加上台灣在全球半導體供應鏈的重要性，意味著相較於烏克蘭，華府可能更願意付上捍衛台灣的代價。

此外，對於習近平而言，任何形式的武力犯台最大賭注就是出差錯的可能性，而危及他個人前途及共產黨的執政。

縱然也有俄羅斯民眾支持蒲亭發動入侵，但是流血、平民死傷的圖像，還有俄羅斯士兵士氣低落的消息紛紛突破當局的監控而曝光，俄羅斯境內爆發反戰抗爭，還有民眾在提款機前大排長龍，邊境封鎖的謠言流竄，不少人有意離開俄羅斯，以致蒲亭不得不宣布，唯有「外國勢力入侵」才會宣布戒嚴。

開戰以來不斷有烏克蘭平民死傷的消息傳出，讓俄羅斯境內也爆發反戰浪潮。圖為5日烏克蘭人逃難畫面。（法新社）
開戰以來不斷有烏克蘭平民死傷的消息傳出，讓俄羅斯境內也爆發反戰浪潮。圖為5日烏克蘭人逃難畫面。（法新社）

偏偏中共向來重視「穩定壓倒一切」，今年尤其如此，預料習近平將在今年稍晚的中共20大尋求違反慣例的第3任，以鞏固個人權位，還有如同毛澤東與鄧小平的歷史定位。

國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）執行長史瑞爾（Ben Schreer）說：「習近平必定會盤算，試圖藉由武力收回台灣，對於他的領導構成的重大風險，他無法假定收復台灣比起俄羅斯入侵烏克蘭更容易，事實上可能恰好相反」。

而時常針對中國軍事戰略撰寫文章的上海學者倪樂雄（Ni Lexiong）指出，俄烏戰爭導致的毀滅性，可能會促使更多人呼籲和平統一台灣。

他說：「一旦戰爭開打，所有情況都會變得非常複雜且難以預料，並且情勢將朝向意想不到的方向發生變化，對於還沒爆發戰爭的區域如亞洲，體認坐下來理性溝通，而非採用更具破壞性的手段，為時不晚」。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110308

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