中國推動汽車以舊換新 換購新能源車補貼4萬5

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（中央社台北26日電）中國推動汽車以舊換新，官方今天公布實施細則，報廢「國三」及以下排放標準的燃油乘用車或是2018年4月30日以前的新能源乘用車，換購新能源乘用車補貼人民幣1萬元（約新台幣4.5萬元，下同）。

其次，報廢「國三」及以下排放標準燃油乘用車並購買2.0升及以下排量燃油乘用車，則補貼7000元。官方此舉明顯在鼓勵消費者換購更節能的新能源汽車。

中國商務部官網26日發布，商務部、財政部等7部門聯合印發的「汽車以舊換新補貼實施細則」，提出以上的汽車以舊換新資金補貼政策。

根據實施細則，「國三」（中國國家第3期標準）及以下排放標準燃油乘用車是指在2011年6月30日前註冊登記的汽油乘用車、2013年6月30日前註冊登記的柴油乘用車和其他燃料類型乘用車。

中國商務部長王文濤此前指出，「國三」及以下排放標準的乘用汽車統計超過1600萬輛，其中車齡15年以上的超過700萬輛。

中國規定貨車強制報廢年限最高為15年；私人乘用車雖無強制，但在一些地方會遭到限行與鼓勵淘汰。

由於許多地方政府財政狀況不佳，實施細則明訂，汽車以舊換新補貼資金由中央財政和地方財政總體按6：4比例共擔，並分地區確定具體分擔比例。其中，對東部省份按5：5比例分擔，對中部省份按6：4比例分擔，對西部省份按7：3比例分擔。

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中國商務部12日公布「推動消費品以舊換新行動方案」，設定以下目標：透過加大政策引導支持力度，力爭到2025年，實現「國三」及以下排放標準乘用車加快淘汰，報廢汽車回收量較2023年增長50%；到2027年，報廢汽車回收量較2023年增加一倍，中古車交易量較2023年增長45%。

不過與過往相比，中國官方今天提出的汽車以舊換新補貼力度並不大。2023年，許多地方政府推出刺激汽車消費補貼方案，而且不限定報廢車；以廣州市為例，凡是換購20萬元以上新車，即補貼1萬元。（編輯：楊昇儒/陳鎧妤）1130426