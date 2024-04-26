更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

屏東新埤鄉長潘和源涉貪 法院裁定羈押禁見

2024/4/26 17:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）屏東新埤鄉長潘和源聘潘姓男子為公所臨時員，再進用陳姓男子為機要課員，其薪資差額由潘男領取，屏檢偵辦以貪污罪嫌聲押，法院今天裁定羈押禁見。

屏東地檢署今天發布新聞稿表示，潘和源在2022年就任鄉長後，想聘用潘姓男子為秘書，但鄉公所已沒有機要人員職缺，且潘男高職畢業並未有相關職務經驗，不符合聘用規定，當時僅以臨時人員聘用，同時並進用殯葬管理所的陳姓臨時人員為機要課員，將陳男聘用為機要課員的差額薪資給潘男領取。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

屏東地檢署今年3月發動搜索後，認為已違反貪污治罪條例向法院聲押，但法院諭知潘和源等人，分別以新台幣30萬元交保，檢方提抗告，均遭駁回。

屏檢表示，25日再度發動搜索，補強證據，認為潘和源涉貪污罪嫌重大，有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據，及勾串共犯及證人之虞，並有羈押原因及必要，向法院聲請羈押禁見，今天上午法院裁定羈押禁見。（編輯：郭諭儒）1130426

#屏東地檢署
#屏檢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.86