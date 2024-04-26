劉氏古厝群拆遷重組畢 學者：現地保留更具意義

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新店十四張劉氏古厝歷史建築群，27日將啟用，終結歷時逾14年的爭議。學者認為，比起異地重組3大歷史建築，另處「明記堂」古厝可原汁原味現地保留，更具見證十四張家族意義。

新北市文史學會專案執行長夏聖禮以文字、影像、口述訪談，紀錄新店大坪林劉氏家族18世紀中葉至今的演變。他說，十四張是最早進入大坪林的門戶，也是最晚都市化的區域。1980年代新店實施都市計畫時，當地還是農業保留區。

當地有陳、劉、林、連、江姓等家族，留下許多古厝。但當年因被劃為捷運環狀線南機廠用地，古老歷史古厝及大文山地區發展墾拓史，面臨拆除消失危機。

劉氏遷台第6代子孫劉啟群等家族成員，2011年發動搶救古厝聚落免被拆除，透過專業者都市改革組織、環境法律人協會，聲請法院假處分；家族與學者聲請登錄為古蹟、歷史建築。

文化局表示，新店劉氏家廟（啟文堂）、新店劉氏利記公厝、新店大坪林劉氏文記堂，都是超過200年的建築，分別於2011年8月、2012年8月及2014年3月，登錄為新北市歷史建築。

文化局說，古厝群於2020年於中央新村北側重劃區重組；其建築格局，是北部地區規模最大歷史建築群。去年10月完工後，今年3月19日通過驗收，點交給策展規畫單位，27日啟用後，將舉辦傳統工藝藝師作品展。

國民黨新北市議員陳儀君、民進黨市議員陳永福當年力推保存歷史建築。陳儀君告訴記者，3月底會勘時，發現園區應增設圍牆以維護文化資產安全，部分建物也建議增加修復。對此，文化局說，將邀建築師事務所提出計畫，並評估相關經費。

劉啟群說，宗親會勘時發現，利記公厝有一內門牆並未原貌重組；文記堂的門聯、旗竿，及部分公媽廳（神明廳）梁柱並未完成彩繪，「根本沒有達到原貌重建的標準」。

有宗親認為，並未告知打除部分古厝隔間；對此，文化局表示，重組計畫書圖曾邀宗親代表出席審查會討論，也經文資委員專業審查。

文化局表示，未來將採促進民間參與公共建設委外方式營運，以活化利用歷史建築。目前辦理可行性評估及先期規劃作業，尚未促參委外前，由文化局自己試營運。

對此，陳永福與陳儀君都建議，招商時要顧及原有的歷史承傳，且要保留啟文堂、利記公厝的祭祀空間，才符合原貌保留的意義。

夏聖禮接受中央社記者電指出，劉氏家廟為傳統四合院建築，建築裝飾的剪黏、交趾陶與泥塑彩繪，出自名匠之手，具建築藝術價值。

夏聖禮表示，重組後的歷史建築融合新舊材料、檢修仿作，更重要的是應從「人」的脈絡出發，讓民眾瞭解十四張聚落先民在台灣開墾打拚的歷史意義，理解與重視文化資產的保存、對藝術的認知。

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夏聖禮認為，十四張B單元區段徵收區域內，經陳家子孫欲保留先人古墓，集結在地公民力量抗爭，參與都市計畫審議委員會討論，才得以現地保留老樹、古道、古厝、門樓、過水橋、刺竹林、及部分水圳。

夏聖禮說，寬記舊厝（明記堂）是唯一現地保存的古厝，非異地保存的3大歷史建築可比，原汁原味的「舊」，總比濃妝塗抹的「新」來得適宜。從都市計劃的角度，思考地方文化保存的新路徑，現地保留可見證前人對地區開墾的貢獻，不但是地方創生的新趨勢，更對家族史有重大意義。（編輯：林恕暉）1130426