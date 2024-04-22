行政院文化獎公布 傅朝卿阮義忠林亨泰獲殊榮

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）文化部今天公布第43屆行政院文化獎得主，由對台灣有形文化資產、視覺藝術、文學等文化領域維護與發揚，具有特殊貢獻的傅朝卿、阮義忠、林亨泰3位文化大師獲此殊榮。

文化部透過新聞稿表示，文化部長史哲親自致電向受獎人、家屬道賀。史哲強調，這些為維護和發揚台灣文化奉獻一生的文化先行者，他們的貢獻使台灣文化在時代中綻放光彩，形成一個屬於台灣獨特的多元、多層次的文化寶庫，他們是台灣的驕傲，也是世界的寶藏。

傅朝卿長年致力於台灣建築史與建築文化資產調查、保存與推廣等工作，並引入國際新觀念，影響台灣文化資產保存甚深。其推動古蹟再利用蔚為台灣風潮，亦將建築文化與文化遺產保存觀念推廣於社會大眾，並積極推動台灣文資保存工作與國際接軌。

此外，傅朝卿也曾帶領文化部及國立成功大學師生出席聯合國教科文組織「國際文化紀念物與歷史場所委員會」發表論文，介紹台灣文資保存成果，是戰後台灣第一位在此發表的學者。

阮義忠自70年代起，長年以鏡頭帶領著台灣人的眼睛，捕捉及凝視台灣土地的人文價值，重新喚醒庶民生活中的寶貴記憶。

阮義忠攝影作品以人文紀實為主要風格，多以人與土地之間的關係為攝影主題，記錄「為台灣的文化記憶顯影，為台灣的人文價值定影」瞬間，曾在法國、美國、墨西哥、立陶宛、瑞典、中國、香港、澳門、台灣舉辦個展，作品也被巴黎現代藝術博物館等著名機構收藏。

文化部22日公布第43屆行政院文化獎得主，長年以鏡頭捕捉、凝視台灣土地人文價值的資深攝影師阮義忠獲此殊榮。（袁瑤瑤攝影）中央社記者葉冠吟傳真 113年4月22日

林亨泰1924年生於日治時代台中州北斗郡（今彰化北斗），2023年9月23日過世。從日治到戰後，辛苦轉換創作語言，為「跨越語言的一代」詩人。

林亨泰一生致力於台灣詩壇的「時代性」與「本土化」，在政治最蒼白的時期，努力創作使台灣文學不致中斷，為台灣文學的大河史創造無數珍貴資產，對台灣戰後新詩發展具相當重要地位。其文學涵括「現代主義」，也連結「鄉土」、「本土」與「台灣意識」，是台灣新詩發展縮影。

行政院文化獎為政府主辦層級最高的文化領域終身成就獎項，表揚傑出藝文人士的成就；頒獎典禮預定5月9日在台北市中山堂光復廳舉辦。（編輯：張雅淨）1130422