行政院文化獎頒獎 院長陳建仁親授獎章

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（中央社記者趙靜瑜台北9日電）第43屆行政院文化獎頒獎典禮今天在台北市中山堂光復廳舉辦，由行政院長陳建仁親授文化獎章給建築學者傅朝卿及攝影師阮義忠；已故詩人林亨泰由女兒也是台灣文學館館長林巾力代領。

陳建仁今天在頒獎典禮上特別感謝文化部長史哲及文化部所作的努力，「我們核定了4年100億的黑潮計畫，還有6年160億的歷史與文化資產維護發展計畫等等，希望透過文化資產的維護，保存跟創新與推廣，深化台灣文化產業。」

史哲致詞時表示，文化的穿透力是台灣最好的代言人，行政院文化獎表彰終身成就的獎項，文化界的先行者，用自己一輩子的投入跟熱忱，完成了卓越的成就跟貢獻，「今年的3位得獎者，都是台灣最重要的文化資產。」

台灣建築史與文化資產的守護者傅朝卿，是今天獲獎者之一，他領獎時表示，為了來領獎，昨天深夜才從國外趕回來，「親自來領獎是一個文化人該做的事。」傅朝卿表示，文資是大家的事情，感謝與他一樣有這樣共同理念的人，「這個獎屬於大家。」

傅朝卿說，他希望台灣的文化資產能跟國際接軌，也希望台灣文資可以用理性中道的方式來保存，「台灣的文資應該讓全世界知道；而偏激的文化資產保存不會持久，只有理性中道，尊重每一個世代，才會讓大家認同。」

享譽國際的攝影師阮義忠也是文化獎得主，他領獎時表示，拍照不是一個人的功勞，「充其量我只有一半的貢獻，我的照片有價值， 是因為我拍的事物有價值。」

阮義忠說，身為攝影家要隨時接好上天給的禮物，「本來希望70歲可以退休，現在在宜蘭有阮義忠台灣故事館，我要把沒有發表的照片變成一則則台灣的故事。」

代替已故父親、一代詩人林亨泰領獎的林巾力表示，父親就屬「跨越語言的一代」，父親在日本最殘酷的時間點當了日本人，在台灣最險峻的時代當了台灣人，「從228、戒嚴到白色恐怖，父親都經歷過。但這些時代的曲折也成為父親的創作養分，見證大時代的故事。」

林巾力表示，文學透過文字表達所思所想，「父親除了創作，也窮盡生命與時間，去做到語言的跨越。」她是代表父親領這座獎項，同時也要與已然過去的跨語言世代的詩人與作家，共同分享這份榮耀。

行政院文化獎為政府主辦層級最高的文化領域終身成就獎項，今年行政院文化獎由文化部長史哲擔任評議會召集人，委員包括初安民、李遠（小野）、林茂賢、林曼麗、唐美雲、聞天祥、劉克襄、劉惠芝、劉富美等9名文化界人士。得獎人每人除獲得文化獎章及證書，還可獲得新台幣100萬元獎金。（編輯：龍柏安）1130509