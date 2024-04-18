文化資產國際論壇 專家籲打造永續福祉與文化韌性

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（中央社記者邱祖胤台北18日電）文化部文化資產局於今天舉行「2024年永續與韌性文化資產國際論壇」，邀集聯合國教科文組織、國際工業遺產保護委員會代表及國內文化資產專家學者，共同探討文化資產面臨的挑戰。

根據文化部文化資產局（文資局）發布新聞稿，本次論壇邀集國內外講者交流分享，透過「展現與詮釋」、「永續與未來」及「論證與影響評估」等3場次，研討當前國際文資議題。

文資局局長陳濟民致詞表示，每年ICOMOS（國際文化紀念物與歷史場所委員會）都會透過「文化紀念物及歷史場所國際日」提出最迫切需要關注的文資議題。

陳濟民也說，「2024永續與韌性文化資產國際論壇」呼應今年的主題「威尼斯憲章視角下的災難與衝突」，希望整合各國際組織及台灣專家學者的經驗，不僅反思近期災害及氣候變遷影響，更進一步探討文化資產在這些挑戰中展現的韌性，在日新月異的世界中持續與人們產生共鳴，促進整體文化永續。

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首場論壇由成功大學榮譽教授傅朝卿回顧威尼斯憲章新舊並存的精神，並彙整多樣國際案例，提出以韌性、人性及創新為基底的文化遺產再造新美學。

其餘各場論壇分別針對文化遺產與再生、文化資產變化的現代性、工業遺產保存轉型方向、世界遺產的價值確認與後續保存行動計畫等提出見解。台灣學者亦結合台灣文資保存成果經驗，提出文資永續未來的設計想像。（編輯：龍柏安）1130418