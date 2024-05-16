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封閉軍事據點1天限定開放 一窺馬祖戰地文化

2024/5/16 19:34（5/16 19:41 更新）
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連江縣文化處25日將推出走讀活動，邀請專家學者帶領民眾從南竿仁愛村49據點出發，並參觀保存完整但目前未對外開放的53據點，一路步行至到津沙村，從軍事文化與建築角度認識珍貴歷史遺產。圖為53據點外觀。（連江縣文化處提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年5月16日
連江縣文化處25日將推出走讀活動，邀請專家學者帶領民眾從南竿仁愛村49據點出發，並參觀保存完整但目前未對外開放的53據點，一路步行至到津沙村，從軍事文化與建築角度認識珍貴歷史遺產。圖為53據點外觀。（連江縣文化處提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年5月16日
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（中央社記者潘欣彤連江16日電）馬祖南竿仁愛村與津沙村間的據點群多未對外開放，連江縣文化處為慶祝世界博物館日，25日舉辦「南竿53據點開箱」活動，由專家帶領民眾認識深具歷史價值的軍事據點。

連江縣文化處今天發布新聞稿指出，馬祖4鄉5島擁有豐富軍事遺產，數量種類不僅為全國之冠，坑道密度更為全世界最高，為同類型文化遺產中出類拔萃之存在。

其中，位於南竿仁愛村與津沙村之間沿海岸線而建據點群，以南竿53據點為中心，與2村落間連成線性景觀，在戰地政務，兩岸情勢緊張時刻，肩負監視重要戰略水道動向、防禦對岸上島攻擊等任務。其與環境緊密鑲嵌的軍事構建，則展現人與自然環境的高度互動。

南竿53據點位處隱密，須穿過樹林小徑才能到達。據點地勢平坦，主要建築保存完整。坑道為原始岩脈開鑿而成，一路深入地底頗為壯觀，坑道出口為臨海的雙層軍事建築，地下一層為機槍射口。該據點目前不對外開放，但文化處已完成調查與修復工程。

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文化處表示，25日「走讀軍事場域的消逝與再生x南竿53據點開箱」活動，邀請國立成功大學名譽教授傅朝卿與佇於建築師事務所莊帛軒建築師兩位專家，帶領民眾從仁愛村49據點出發，並參觀保存完整但目前未對外開放之53據點，一路走到津沙村，從軍事文化與建築角度，認識此一珍貴歷史遺產。

活動不需費用，名額有限需事先報名，報名網址：https://forms.gle/16ToYy3ThkFD2dq96。（編輯：林恕暉）1130516

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#連江縣文化處
傅朝卿
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