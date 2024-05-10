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無障礙旅遊協會12人組團馬祖遊 跨島覽風光

2024/5/10 19:09（5/10 19:36 更新）
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社團法人台灣無障礙旅遊發展協會規劃12人旅遊團，於9日至11日前往馬祖當地觀光，並向連江縣公車處租用無障礙公車解決景點間點到點接駁。（馬祖國家風景區管理處提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年5月10日
社團法人台灣無障礙旅遊發展協會規劃12人旅遊團，於9日至11日前往馬祖當地觀光，並向連江縣公車處租用無障礙公車解決景點間點到點接駁。（馬祖國家風景區管理處提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年5月10日
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（中央社記者潘欣彤連江10日電）財團法人台灣無障礙旅遊協會首度組12人旅遊團，昨天抵達馬祖觀光，用輪椅走訪南北竿重要景點，跨島遊覽同時亦實地了解馬祖無障礙觀光設施。

馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿，為提升馬祖友善旅遊品質，提供無障礙通用旅遊環境，因應天然地形並盡量保留景點特色下，逐步改善所轄景區周邊無障礙設施。如將北海遊憩區階梯改坡道、加設無障礙廁所、電梯、無障礙停車空間，及各遊客中心提供簡單的輔具等。

馬管處指出，社團法人台灣無障礙旅遊發展協會理事長鄭淑勻致力於推動無障礙遊程多年，並多次前來馬祖考察並且多次蒞馬考察地方無障礙設施後，以自身經營之旅行社規劃12人旅遊團，於9日至11日來馬祖旅遊。

3天2夜行程中，團員們用輪椅走訪北竿遊客中心、芹壁天后宮、芹山播音站、芹壁聚落、馬鼻灣濱海公園，也逛塘岐，前往南竿八八坑道、枕戈待旦園區、馬祖民俗文物館、雲台山軍情館、仁愛村天后宮、南竿遊客中心、北海坑道、大漢據點、津沙聚落等景點。團員們表示，深深著迷馬祖風光，盼馬祖通用環境能更完善。

鄭淑勻則指出，旅遊團向連江縣公車處租用無障礙公車解決點到點接駁，但景點接駁外，如部分餐廳與旅宿房間門檻過高導致團員出入不易等，無障礙旅遊環境仍有改善空間。她強調，只要有基本環境如如浴間提供洗澡椅、出入門寬可供輪椅進出，即能滿足輪椅族的旅遊需求，期待下次還有機會帶團遊馬祖。（編輯：林恕暉）1130510

社團法人台灣無障礙旅遊發展協會組12人旅遊團，9日起至11日到馬祖觀光，用輪椅走訪北竿遊客中心等重要景點，但也指出部分旅宿與餐廳的無障礙環境仍有改善空間。（馬祖國家風景區管理處提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年5月10日
社團法人台灣無障礙旅遊發展協會組12人旅遊團，9日起至11日到馬祖觀光，用輪椅走訪北竿遊客中心等重要景點，但也指出部分旅宿與餐廳的無障礙環境仍有改善空間。（馬祖國家風景區管理處提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年5月10日
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