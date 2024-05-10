響應世界博物館日 屏菸活動解鎖地方文化

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（中央社記者黃郁菁屏東縣10日電）響應518世界博物館日，屏東縣政府在18、19日於屏菸1936文化基地推出「博物館冒險王」活動，結合縣內地方文化館、文創美食等動、靜態展演，邀請民眾探索在地文化。

屏東縣政府文化處今天新聞稿表示，「博物館冒險王」於18日下午1時登場，各館精心設計闖關遊戲、探索任務與手作小物，如琉璃珠手鍊、貼布繡手作、艾草香包、彩繪虎爺、「傳統皮影新玩法」、「部落飲食互動講座」、「文化繪本遊屏東」等；屏東文學館同日舉辦「文學走讀」活動，安排在地達人帶領民眾走訪竹田與內埔。

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文化處指出，縣內17個地方文化館涵蓋族群文化、文學、藝術美學等，充分展現多元文化形貌，包括屏東文學館、美術館、戲曲故事館、客家文化中心；來義、獅子、三地門、霧台鄉等地原住民文物館；邱姓河南堂忠實第、恆春及滿州民謠館、將軍之屋、孫立人將軍行館、宗聖公祠、潮州日式歷史建築文化園區、阿緱地方文化館、昌黎殿等。

文化處說，各館舍融入在地特色與整合協作，希望藉518博物館日活動，帶動更多民眾參與交流。現場將有豐富文創商品與特色餐食，紅鼻子馬戲團帶來「馬戲大冒險」演出，路邊食薏仁、李彥鋒、排灣女聲等演唱充滿族群特色的歌曲，屏菸常設展入場票當日則有新台幣99元優惠。（編輯：謝雅竹）1130510