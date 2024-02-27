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傳承國家語言 文化部鼓勵表藝「講台語掛金牌」

2024/2/27 12:09（2/27 13:16 更新）
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為推動國家語言整體發展，文化部今年持續辦理「文化部鼓勵表演藝術台語主流化計畫」。圖為112年獲補助的紙風車劇團台語表演節目「武松打虎」劇照。（文化部提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年2月27日
為推動國家語言整體發展，文化部今年持續辦理「文化部鼓勵表演藝術台語主流化計畫」。圖為112年獲補助的紙風車劇團台語表演節目「武松打虎」劇照。（文化部提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年2月27日
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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）鼓勵表演藝術團隊新製台語表演節目、拓展表演藝術內涵，文化部開放「鼓勵表演藝術台語主流化計畫」徵件，歡迎表演藝術團體踴躍提案，一起朝「講台語掛金牌」目標邁進。

文化部長史哲曾表示，小時候講台語要被老師處罰，就像「掛狗牌」；現在說台語要「掛金牌」。文化部從民國112年起辦理「文化部鼓勵表演藝術台語主流化計畫」，已補助56組各類型表演團體，在全台演出近240場次的兒少及精緻化全齡台語節目。

文化部表示，今年將持續推動計畫，朝「講台語掛金牌」前進，歡迎團隊投件，共同透過表演藝術傳承國家語言。

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徵件內容包括鼓勵團隊新製台語表演節目、拓展表演藝術內涵；鼓勵團隊到偏鄉演出，建構多元、平等的文化環境；團隊邀請台語指導人員參與節目製作，台語指導相關經費最高可獲全額補助。文化部也將優先補助適合兒少觀賞的台語節目，讓年輕一代透過欣賞表演藝術，自然接觸台語，傳承國家語言。

文化部表示，國家語言發展由各部會分工合作，其中文化部主責台灣台語、馬祖語、台灣手語的傳承與復振。「文化部鼓勵表演藝術台語主流化計畫」徵件採線上報名，自即日起至113年3月22日止，詳情可上文化部獎補助資訊網。（編輯：張雅淨）1130227

#文化部
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