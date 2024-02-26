人權館不義遺址標示揭牌 讓白色恐怖歷史不被遺忘

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）國家人權博物館今天在白色恐怖景美紀念園區舉辦「不義遺址標示系統揭牌典禮」，文化部長史哲表示，要努力揭示過去威權時代不義遺址，讓歷史不被遺忘。

史哲今天在典禮現場表示，國家人權博物館所在地白色恐怖景美園區，也就是不管是偵訊、審判、羈押、執行最集中的地方，這裡被標示為不義遺址，更具意義，「這些揭示、揭露的系統，基本上代表的是，我們不願意忘記，也不能忘記，但不能忘記，不能只靠揭示」。

國家人權博物館與促進轉型正義委員會以民國109年的設計案為基礎，示範性設置國內首批「不義遺址標示系統」，藉以號召串聯各處不義遺址。今天揭牌儀式包括總統府資政姚嘉文、政治受難者魏廷朝家屬（桃園市議員魏筠及兄長魏新奇）、台灣二二八關懷總會理事長王文宏等參與。

史哲表示，這個標示是要提醒大家，「人權博物館重大的任務之一，就是要透過各式各樣的方法，讓社會知道，現在大家沒有真正感受的這段歷史，已經在我們的生命裡。」史哲表示，揭示系統是一個世代溝通的工程，也是最基礎的工作，需要大家一起繼續努力。

目前台灣的不義遺址，除了今天揭牌的白色恐怖景美紀念園區（原台灣警備總司令部軍法處軍事法庭與看守所／原國防部軍法局軍事法庭與看守所（新店二十張））之外，台南湯德章紀念公園（原民生綠園）的標示牌也將在2月26日完工。

國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區26日進行「不義遺址標示系統揭牌典禮」，文化部表示，標示牌的設置面向大眾，希望能開啟民眾與威權歷史的對話。中央社記者鄭清元攝 113年2月26日

後續不義遺址還包括4月完成的高雄市立歷史博物館（原高雄市政府）標示牌；白色恐怖綠島紀念園區新生訓導處及綠島感訓監獄等2處不義遺址標示牌，則選在別具意義的517政治受難者登火燒島紀念日揭牌，文化部也呼籲各縣市政府及管理單位共同設置不義遺址標示，拓展社會了解歷史真相的管道。

文化部表示，不義遺址標示牌的設置面向大眾，位置特別選在各場域的「外部」，如圍牆外側、人行道等處，目的就是希望在當代的生活空間中，開啟民眾與威權歷史的對話，藉此喚起社會大眾對於人權、白色恐怖歷史及轉型正義的關注，帶動更多的省思與討論。

人權館今年也啟動「白色恐怖景美紀念園區修增建工程」，1月26日已完成發包，預計5月開工，將修建既有汽修大隊建築，並增建一棟地下3層、地上3層的博物館建築，預估117年6月竣工。未來會增加常設展廳、特展廳與公共服務設施，也有充足庫房能典藏前輩們捐贈的珍貴文物與過去的政治檔案。（編輯：李亨山）1130226

國家人權博物館26日下午在白色恐怖景美紀念園區舉行不義遺址標示系統揭牌典禮，多名人權團體代表與政治受難者家屬出席，並獻花致意。中央社記者鄭清元攝 113年2月26日

國家人權博物館26日在白色恐怖景美紀念園區舉行「不義遺址標示系統揭牌典禮」，文化部長史哲（右6）與總統府資政姚嘉文（左6）出席揭牌。中央社記者鄭清元攝 113年2月26日

國家人權博物館26日下午在白色恐怖景美紀念園區舉辦不義遺址標示系統揭牌典禮，文化部長史哲（圖）出席致詞，期盼標誌設立能喚起大眾對人權與白色恐怖歷史、轉型正義的關注。中央社記者鄭清元攝 113年2月26日