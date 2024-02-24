轉型正義尚有3法待完竣 加害者識別續尋共識

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（中央社記者賴于榛台北24日電）轉型正義5法還有3法尚未完竣，引發民團關注。政院官員說，政府一定會持續推動轉型正義，不義遺址保存條例草案及促進轉型正義條例全文修正由政院審議中；加害者識別專法因涉刑法不溯既往原則，法務部持續尋求修法共識。

政府針對轉型正義第2階段陸續提出修法，但還有促進轉型正義條例全文修正、不義遺址保存條例草案、加害者識別及處置專法草案等待推出；鄭南榕基金會等公民團體20日呼籲，新國會應落實轉型正義，行政院持續推動相關修法，以及政治檔案須實質公開，民團並在今天舉行「和平．記憶 正義永續」活動。

政院官員向中央社記者表示，政府一定會持續推動轉型正義，各草案進度不同，但會持續追蹤與督導。目前促轉條例由人權及轉型正義處主責修法，因事涉跨部會，修法仍在審議中；條例名稱預計調整為「國家推動轉型正義法」，增加不義遺址、政治檔案、加害者識別等專章，擔綱轉型正義的總法、基本法角色。

不義遺址保存條例方面，文化部去年已提報行政院，主要規範不義遺址保存目的及主管機關法定執掌，並明定不義遺址審定程序及資訊公開；另就已審議公告的不義遺址，依公有或私有權屬及現況空間狀態等區分類型保存活化，亦明定保護規範。

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政治受難者及其家屬高度關注的加害者識別及處置專法草案，由於草案複雜且難度高，法務部仍在積極尋求共識、持續進行研究，現處於草擬過程，尚未送到政院。

人權處日前曾表示，加害者識別及處置專法草案的關鍵就是時效議題，因刑法不溯既往，而威權統治結束時期自民國81年算起、迄今已超過30年，因此法務部正參考國外法例，期待能透過技術性方式解決時效問題。（編輯：林克倫）1130224